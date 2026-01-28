Россия снова нанесла удар по Одессе: город атаковали одновременно 20 'Шахедов'

Российские террористические войска ночью атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. По предварительным данным, по городу одновременно двигалось около 20 дронов типа Shahed, из-за чего в разных районах были слышны взрывы.

Информацию об угрозе подтвердили областные и городские власти. Воздушную тревогу объявили после сообщений о массированном подлете БпЛА со стороны моря. Одесская областная государственная администрация предупредила жителей об опасности через официальный Telegram-канал. Глава ОГА Олег Кипер призвал людей немедленно пройти в укрытие.

В сообщении говорилось: "Одесса и район! Угроза ударных БпЛА! Прошу находиться в безопасных местах". Впоследствии информацию об увеличении количества дронов обнародовали и мониторинговые каналы, которые следили за движением целей в реальном времени.

В городе шумно

Во время атаки взрывы слышали в разных частях Одессы. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, обратившись к жителям через официальный Telegram-канал.

"В городе шумно! Будьте в безопасных местах", – отметил он. Сообщение появилось на фоне активной работы сил противовоздушной обороны.

Местные жители писали в соцсетях о серии взрывов и характерном звуке дронов в небе. Воздушная тревога продолжалась несколько часов, ситуация оставалась напряженной.

Попадание в монастырь

После завершения атаки в Одесской ОГА сообщили о последствиях удара. По словам Олега Кипера, один из беспилотников попал в Киевском районе Одессы.

"Враг снова атакует мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар", – сообщил он.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работали экстренные службы, данные о масштабах повреждений уточнялись.

По состоянию на 0:56 в Одессе зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом. По словам Олега Кипера, погибших и пострадавших нет. Продолжается оценка состояния здания и ликвидация последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

