Оккупанты атаковали жилую и промышленную инфраструктуру Одесской области: есть пострадавший. Фото и видео

Утром 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура.

Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно

Россияне продолжают ежедневный террор жителей Одесской области.

"Ночью враг снова массированно атаковал беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура . К сожалению, один человек пострадал", – рассказал Кипер.

В Одесском районе в результате атаки повреждены или разрушены частные жилые дома. Также враг уничтожил складское здание, где хранилась мебель.

"По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – сообщил начальник Одесской ОВА.

Он добавил, что на местах прилетов вспыхнули пожары, пожарные их оперативно ликвидировали.

"Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения Одесской области", – написал Кипер.

По данным ГСЧС, в результате попаданий горели 2 жилых дома, еще несколько повреждены .

"Также разрушено складское здание, произошло возгорание", – добавили спасатели.

В прокуратуре Одесской области сообщили о начале досудебного расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Враг цинично ударил по жилому сектору. В частности, повреждены 4 частных дома, двухэтажное жилое здание, мебельный цех, гараж и автомобиль... На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Одесской области", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что взрывы этой ночью раздавались также на Днепропетровщине. По Кривому Рогу захватчики нанесли ракетный удар: повреждены жилые дома, админздание и автомобили. А в Синельниковском районе россияне убили двух пожилых людей и ранили женщину.

Накануне вечером Россия атаковала "Шахедами" Запорожье. В результате вражеской атаки три человека погибли. Без электричества осталось почти 1500 абонентов.

В Воздушных силах ВСУ утром в среду отчитались: ночью Россия атаковала Украину ракетой и 97 БПЛА, украинские воины обезвредили 84 цели.

