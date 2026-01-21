Ночью Россия атаковала Украину ракетой и 97 БпЛА: украинские воины обезвредили 84 цели

В ночь на 21 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 98 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 84 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Очередная ночь воздушного террора началась с запусков первых дронов россиянами около 18:00 20 января.

В течение ночи враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым, и 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда в оккупированном Крыму и временно оккупированный Донецк.

Враг использовал для ударов около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ВС ВСУ.

Что известно о последствиях

Среди атакованных ночью украинских городов оказался Кривой Рог в Днепропетровской области.

"Ночью российские войска ракетой ударили по городу Кривой Рог. Повреждено около десятка частных и 5 многоквартирных домов, машины и админздание. Главное, что обошлось без пострадавших. В других 14-ти громадах Криворожского района ночь прошла без чрезвычайных происшествий. На утро ситуация контролируемая", – рассказал начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

По Синельниковскому району противник бил БПЛА. Пострадали Васильковская и Роздорская громады.

"Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома", – отметил руководитель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Запорожье "Шахедами". В результате вражеской атаки три человека погибли. Без электричества осталось почти 1500 абонентов.

Также стало известно, что после комбинированной атаки РФ накануне тысячи домов в Киеве без отопления, в некоторых областях заявили о критической ситуации.

