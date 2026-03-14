'Важна информационная тишина': Сырский заинтриговал заявлением после совещания на Южном фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел рабочее совещание на Южном фронте. Он отметил, что сейчас украинские защитники стойко держат оборону в этом районе и продвигаются вперед.

В то же время генерал заинтриговал заявлением, что для успешной операции нужна "информационная тишина". Детали он сообщил в своем Telegram-канале 14 марта.

Сирский посетил Южную операционную зону

Главком проинформировал, что посвятил день работе в Южной операционной зоне, где сейчас идут активные боевые действия. Он встретился с руководством наступательной группировки и командирами бригад, полков и батальонов и заслушал доклады о выполнении задач, текущей обстановке и планах действий в определенных районах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", – подчеркнул Сырский.

Вместе с тем он дал поручение по решению насущных проблем и обсудил с военными возможные варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", – отметил главнокомандующий.

В заключение Сырский поблагодарил военных за преданную службу Украине.

Напомним, ранее Сырский заявлял, что украинской армии нужно наращивать количество беспилотных систем, модернизировать процесс закупки и увеличивать показатели эффективного использования БпЛА в бою. По его словам, это один из главных инструментов в так называемой войне технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца ВС РФ потеряли около 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. По словам главкома, в течение зимы украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем Кремль смог привлечь в свои ряды.

