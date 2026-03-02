'Мы выстояли в этой тяжелой битве за зиму': Сырский рассказал, сколько людей и техники потеряла Россия за три месяца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца российская армия потеряла около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. В то же время в феврале 2026 года украинские военные впервые со времени Курской наступательной операции восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить враг.

Общие потери российских войск составляют примерно 1031 военному ежесуточно. Об этом Сырский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

За это период противник потерял 322 танка, 430 боевых бронированных машин, 2 967 артиллерийских систем и 110 реактивных систем залпового огня. Украинские силы уничтожили 55 средств противовоздушной обороны, пять самолетов и один вертолет.

Отдельно Сырский отметил значительные потери врага в беспилотной технике – 65 269 БпЛа оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожен один корабль и одна подводная лодка, 11 927 единиц автомобильной техники и 65 единиц специальной техники. В течение зимы украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем РФ смогла привлечь в свои ряды.

Он также сообщил о результативных активных действиях Сил обороны на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Украинские подразделения усиливают контроль над Купянском и продолжают уничтожать вражеские диверсионные группы в городе.

Сырский отметил, что украинские военные сдерживают наступательные действия противника в районе Покровско-Мирноградской агломерации и удерживают позиции.

"Мы держим строй. Спасибо украинцам за стойкость и поддержку армии. Искренне благодарен воинам, благодаря которым мы выдержали эту сложную зиму", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в феврале 2026 года российские оккупационные войска сохраняли достаточно высокую интенсивность ведения наступательных действий. Но несмотря на улучшение погоды на ряде активных направлений и формирование благоприятных условий для штурмов, РОВ не показали высокой результативности в захвате территорий Украины в течение всего месяца. Напротив, февраль оказался в этом одним из худших для врага с 2025 года.

