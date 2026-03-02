Россия ударила по транспортной инфраструктуре на Днепропетровщине: произошел пожар, есть пострадавшие

2 марта российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, среди них ребенок.

Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По информации чиновника, оккупанты нанесли удар по транспортной инфраструктуре. На месте атаки вспыхнул пожар.

Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек. Среди них 10-летняя девочка, которая будет лечиться амбулаторно. Остальных раненых госпитализировали.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 марта оккупанты совершили серию атак по трем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, также известно о разрушениях гражданской инфраструктуры и жилья.

Также под ударом оказался Краматорск. Взрывы прогремели в городе, в результате чего есть погибшие. Местные власти и правоохранители устанавливают последствия атаки.

