Оккупанты ударили по Краматорску: погибли три человека

Утром в понедельник, 2 марта, Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Взрывы прогремели в городе, в результате чего есть погибшие.

Местные власти и правоохранители устанавливают последствия атаки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Гончаренко.

"Сегодня утром Краматорск подвергся вражескому обстрелу – есть погибшие", – говорится в сообщении.

В частности, российские войска нанесли удар по Краматорску в 08:14.

Предварительно известно, что в результате атаки погибли три человека.

Спасатели работают на местах взрывов, проверяют здания и инфраструктуру на повреждения.

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора", – добавил Гончаренко.

Напомним, 12 февраля российские оккупационные войска совершили атаку по Краматорску в Донецкой области. Попадание пришлось по жилому дому, где жила семья. В результате вражеских действий погибли четыре человека. Среди жертв – трое братьев, их мама и бабушка получили ранения.

Как сообщал , утром 2 марта оккупанты совершили серию атак по трем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, также известно о разрушении гражданской инфраструктуры и жилья. Удары российские военные нанесли применив беспилотники, артиллерию, РСЗО "Град" и авиабомбы.

