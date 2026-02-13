Оккупанты ударили по дому в Краматорске, где жила семья: трое братьев погибли, их мама и бабушка получили ранения. Фото и видео

Российские оккупационные войска совершили атаку по Краматорску в Донецкой области. Попадание пришлось по жилому дому, где жила семья.

В результате вражеских действий погибли четыре человека. Среди жертв – трое братьев, их мама и бабушка получили ранения. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и "Радио Свобода".

Россияне "охотятся" на мирных людей

Захватчики продолжают целенаправленно убивать гражданских. Так, из-за атаки вечером 12 февраля возник пожар в частном доме.

"В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших ребят и 65-летняя бабушка", – говорится в сообщении.

У пострадавших женщин медики обнаружили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника и руки, а также контузию.

Пострадавшим оказали необходимую квалифицированную помощь. Сейчас специалисты устанавливают тип примененного оружия.

"При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

По информации начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, кроме трех братьев погиб мужчина 1962 года рождения.

Напомним, накануне атака врага по Богодухову на Харьковщине унесла жизни членов семьи, которая всего несколько дней назад покинула прифронтовой Золочев. Погибли 34-летний отец и трое малолетних детей – двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Выжить удалось лишь 34-летней матери, которая находится на 35-й неделе беременности.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля российские войска нанесли авиаудары по Славянску Донецкой области. В результате атаки погибли два человека: мать и ее 11-летняя дочь. Еще семеро гражданских получили ранения, среди них – девочка 7 лет.

