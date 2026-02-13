Роботизированный комплекс ВСУ взял в плен оккупантов: чем могут похвастаться Украина и Россия на поле боя и чего ожидать в дальнейшем

Недавно украинское (и не только) информпространство облетело видео, где наземный роботизированный комплекс Droid TW-7.62 на базе платформы NUMO в районе села Терноватое Запорожской области взял в плен российских оккупантов. Это послужило поводом поднять вопрос о том, что такие платформы в будущем могут играть если не ключевую, то немаловажную роль на поле боя. И что Украина в очередной раз среди передовых стран, формирующих тенденции. Но на самом деле этим решениям уже не первый год.

Многие ведущие технологически развитые страны с высоким уровнем поддержки внутреннего ВПК уделяли внимание проектам роботизированных комплексов, которые бы в будущем могли заменить пехоту на поле боя. Даже если не полностью, то частично – обеспечивая ей огневую поддержку либо логистические и эвакуационные функции.

И у каждой страны был свой опыт – как успешный, так и не очень – в создании таких комплексов. Но все же в большинстве случаев это заканчивалось провалом.

Российские провалы и… успехи в области НРК

Российская пропаганда годами рассказывала о разработках отечественных роботизированных комплексов, которые, как всегда, "не имели аналогов в мире". Это были перспективные "Уран-9", "Соратник", "Маркер" и прочие. Причем именно "Уран-9" официально был принят на вооружение ВС РФ. И это при том, что задолго до того было известно о целом ряде дефектов, которые так и не были исправлены из-за отсутствия технических и технологических возможностей это сделать.

Например, в ходе испытаний в условно реальных боевых условиях в Сирии в 2018 году старший научный сотрудник Третьего центрального исследовательского института минобороны РФ Андрей Анисимов отметил, что "Уран-9" не способен автономно функционировать на расстоянии от 300 до 500 метров от оператора, что значительно ограничивает зону применения.

"Уран-9" имел и другие выявленные недостатки. В частности, его тепловые и электрооптические датчики не позволяли комплексу распознавать цели на расстоянии более 2 км. Помимо этого, ведение огня после подачи команд оператором велось с большой задержкой, что делало громоздкую конструкцию уязвимой на ближних и средних дистанциях.

Также комплекс регулярно выходил из-под контроля оператора на длительное время без установления связи, а в условиях плотной городской застройки мог попросту выйти в режим ожидания – "зависнуть".

Тогда же Анисимов отмечал, что на устранение всех дефектов и недоработок у создателей "Урана-9" уйдет до 15 лет. То есть к моменту доведения комплекса до ума он окажется устаревшим.

Однако мнение специалистов российское МО не интересовало, и "Уран-9" был принят на вооружение и регулярно демонстрировался на парадах на Красной площади. Правда, практически всегда возимый на тралах и ни разу своим собственным ходом. Видимо, плотная застройка Москвы и прочие сопутствующие неблагоприятные факторы влияли на надежность управления "Ураном-9" в столице России на пафосных мероприятиях.

Но нельзя сказать, что в РОВ не нашли замену дорогому и громоздкому "Урану-9" и его аналогам, создававшимся для "распила" бюджетных средств. И таковым стал НРК "Курьер". И это действительно проблема на поле боя, поскольку "Курьер", в отличие от дефективного "Урана-9", представляет собой функциональную недорогую платформу.

"Курьер", появившийся впервые на поле боя в 2024 году, собирают из дешевых гражданских и коммерческих запчастей, адаптированных к выполнению ограниченных военных задач – от логистических функций, подвоза БК, провизии, эвакуации до огневой поддержки посредством установления боевых модулей. При этом с 2024 года комплекс постоянно эволюционирует.

На сегодняшний день это роботизированный комплекс с шасси со значительно более высоким показателем проходимости и возможностью установления в качестве боевого модуля не только по отдельности пулеметов 7,62-мм ПКТ и 12,7-мм НСВТ, но и их спарок, а также оснащенный гранатометом АГС-17, реактивным противопехотным огнеметом "Шмель" – от 8 до 10 пусковых и т.д.

Неприятным моментом является то, что российские оккупанты сейчас устанавливают на свои НРК бобины оптоволокна, что сделало их более стабильными при подавлении РЭБ.

Многолетний украинский опыт

В 2017 году на Гончаровском полигоне на тот момент секретарю СНБО Александру Турчинову был представлен роботизированный комплекс "Фантом-2". Этот НРК имел на вооружении подвесные блоки Б8В20 с 80-мм НАР С-8, что, с одной стороны, было промежуточным решением при отсутствии у ВСУ категории легких РСЗО, а с другой – поднимало вопрос о возможностях платформы иметь устойчивость и эффективность при ведении огня такими средствами.

Не секрет, что эффективность стрельбы НАРами с сухопутных пусковых, да еще и прямой наводкой – крайне низкая, поскольку падал показатель точности, сокращалась дальность и т.д. Тем не менее это был эксперимент, это была одна из попыток обогнать дорогие и громоздкие российские разработки посредством быстрых и эффективных решений.

В октябре 2017 года "Укроборонпром" похвастался представлением своей продукции на стенде выставки AUSA-2017 в Вашингтоне, в рамках которой "Фантом-2" уже был не просто спорной платформой для НАР С-8, а обзавелся 12,7-мм пулеметом НСВТ и 4 ПТУР "Барьер". Что выглядело куда более гармонично, нежели неуправляемые реактивные снаряды с громоздким, несбалансированным Б8В20.

А к концу 2017 года украинские мастера военного дела уже испытывали не только широко разрекламированный НРК "Фантом-2", но и такие модификации, как "Пиранья", "Черепашка", "Ласка", причем как на колесном, так и гусеничном шасси, с разными боевыми модулями и более того – модульной концепцией.

При этом практически у всех версий уже на тот момент была дальность управления до 20 км, что значительно опережало возможности управления российских "Урана-9", "Платформы-М" и прочих, зачастую не превышающих дальность стабильной связи управления более километра-двух на открытой местности.

Украинские разработки того времени также опережали громоздкие и дорогостоящие российские гомункулусы по проходимости. Например, стандартным для подъема украинских НРК того времени считался угол 20°-35°, что для российских комплексов было непреодолимым барьером.

Уже тогда, в 2017 году, мы опережали российский ВПК (с учетом всех его финансовых и технологических возможностей) в вопросах правильных и тактически выверенных решений, формировании взвешенных ТТХ. Не хватало только самого главного – финансирования и масштабирования.

С серьезным запозданием, уже только после полномасштабного российского вторжения в Украину, наземным роботизированным комплексам стали уделять внимание. И учитывая нынешнее технологическое развитие украинского ВПК, они разительным образом отличаются от тех базовых комплексов, которые были представлены 10 лет назад.

Но смогут ли НРК заменить людей на линии фронта в некоем обозримом будущем?

НРК вместо бойца?

На сегодняшний день наземные роботизированные комплексы могут выполнять функции минирования, доставки грузов и эвакуации раненных, оказания огневой поддержки как на позиции, так и в ходе штурмовых действий. Но при всем при этом в первую очередь это поддержка, и на нынешнем этапе нельзя говорить, что такие комплексы смогут полностью заменять штурмовые группы или же группы зачистки.

Однако на особо сложных участках фронта с достаточно высокой плотностью огня они в комплексе с воздушной компонентой вполне могут оказывать на тактическом уровне не просто поддержку, но выполнять боевые задачи ограниченного функционала.

В любом случае важно понимать, не только каков нынешний уровень использования функционала НРК, но и то, что мы находимся только в самом начале пути по их интеграции в войсках и именно Украина наиболее успешно реализует эти проекты.

Не удивлюсь, если в течение 2026 года мы все чаще будем наблюдать проведение рейдовых действий Сил обороны Украины или операции групп зачистки в сопровождении НРК как штатной единицы.

Украина меняет облик современной войны на море, в воздухе и, как мы видим, – на суше.

На суше совершить глобальный прорыв намного сложнее, но наши решения прошлых лет – видоизмененные, улучшенные и преобразованные в современных реалиях – это создание предпосылок для будущего технологического прорыва в области наземных роботизированных комплексов, где украинская продукция будет законодателем.

Почему-то я в этом даже не сомневаюсь.

