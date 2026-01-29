'Новая реальность войны': украинский наземный роботизированный комплекс взял в плен трех оккупантов. Видео

Недавно на одном из участков фронта украинские защитники с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК) взяли в плен трех российских военнослужащих. Оккупанты по очереди вышли из разрушенного здания с поднятыми руками и сдались.

Видео очередного пополнения обменного фонда было опубликовано на YouTube‑канале компании‑производителя DevDroid. Там уточнили, что оккупантов взял в плен НРК Droid TW‑7.62.

"Разведывательно‑ударный НРК Droid TW‑7.62 на базе платформы NUMO взял в плен трех российских военнослужащих. Без риска для наших бойцов. Миссия выполнена дистанционно. Так выглядит современная война. Роботы – на передовой. Люди – в безопасности", – говорится в описании ролика.

На опубликованных кадрах видно, как трое захватчиков с поднятыми руками выходят из разрушенного здания. После этого по указаниям оператора НРК оккупанты сняли снаряжение и легли лицом к земле, не оказывая сопротивления.

Что известно о НРК Droid TW‑7.62

Droid TW‑7.62 – наземный роботизированный комплекс разведывательно‑ударного назначения, модифицированный для использования пулемета КТ‑7,62 (ПКТ). Платформа оснащена баллистическим вычислителем, который повышает точность и эффективность поражения, а также компонентами искусственного интеллекта, позволяющими автоматически обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.

Напомним, на Лиманском направлении украинские спецназовцы провели ударно-поисковую операцию, которая завершилась успешным боем с российскими подразделениями. В результате столкновения Силы обороны не только отбили позицию, но и захватили в плен двух военнослужащих РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что на Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как следствие, прорыв был сорван, группа – обезврежена, а три российских захватчика взяты в плен.

