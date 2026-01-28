Обменный фонд пополнен: украинские военные в Донецкой области захватили в плен российских снайпера и связиста. Видео

На Лиманском направлении украинские спецназовцы провели ударно-поисковую операцию, которая завершилась успешным боем с российскими подразделениями. В результате столкновения Силы обороны не только отбили позицию, но и захватили в плен двух военнослужащих РФ.

Среди них – снайпер и связист. Соответствующая информация и видео обнародованы в Telegram-канале ГПСУ.

Операцию провели спецназовцы подразделения "ДОЗОР" ГПСУ совместно с бойцами 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Во время стрелкового боя украинские военные заставили противника отступить, после чего закрепились на восстановленной позиции.

Захваченные в плен оккупанты были идентифицированы во время фильтрационных мероприятий. Установлено, что один из них выполнял функции снайпера, другой – отвечал за связь в подразделении вооруженных сил РФ.

Обоих передали компетентным органам для дальнейших процессуальных действий. В ГПСУ отмечают, что операция проходила в тесной координации с подразделениями 3-го армейского корпуса ВСУ. Украинские защитники продолжают системно уничтожать противника и пополнять обменный фонд на востоке страны.

