Нацгвардейцы под Покровском взяли в плен российского оккупанта: уже просится на обмен. Видео

Военнослужащие 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" взяли в плен очередного российского солдата на Покровском направлении Донецкой области. Пленный уже заявил, что хочет попасть в обменные списки.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Николаевский Ванек". Сам же пленный солдат, вероятно, путается в своих словах.

Как стало известно, в плен к украинским силовикам попал 36-летний Сергей Матвеев из города Прокопьевск Кемеровской области России. Он уже заявил, что хочет вернуться домой по обмену.

Во время своего допроса россиянин признался, что подписал контракт с Министерством обороны России 25 апреля 2025 года из-за того, что, по его словам, "не было работы". Матвеев также добавил, что поскольку Кемеровская область выглядит запущенно, а у него две дочери, он решил пойти добровольцем.

Попав в расположение 15 отдельной мотострелковой бригады, пленный думал, что попадет в учебную часть, а по итогу попал на фронт.

Также на опубликованном видео, Матвеев, по его словам, взял украинского бойца в плен, но решил его не вести на болота, потому что "их всех" убьют. Затем говорит, что решил сам сдаться в украинский плен.

Напомним, возле Лимана бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сорвали продвижение российского штурмового отряда. Отряд был уничтожен, а трое российских солдат взяты в плен.

Кроме того, в Харьковской области состоялся суд над 36-летним российским солдатом Сергеем Тужиловым, которого признали виновным в военном преступлении, соединенном с умышленным убийством. Тужилов был тем самым бойцом, который участвовал в расстреле пленного воина ВСУ под Волчанском.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000–1100 солдат. Если брать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем у Украины.

