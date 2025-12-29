'У врага проблемы с набором людей': Сырский сравнил потери РФ и Украины на войне

Ежедневно на войне против Украины государство-агрессор РФ теряет примерно 1000–1100 солдат. Если принимать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем в Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. В интервью "24 каналу" он отметил, что после перехода нашей армии на корпусную систему потери противника выросли.

Мобилизация и набор контрактников не увеличивают оккупационные силы врага

"Мы можем констатировать то, что декларирует сам враг: что он выполнил план комплектования своих вооруженных сил на 100%. По плану это была мобилизация 406 тысяч человек. В то же время мы также можем констатировать, что его потери составили 410 тысяч, даже чуть больше", – заявил генерал.

По его словам, в первые месяцы 2025 года российская группировка ежемесячно увеличивалась на 7–9 тысяч. Сейчас этого роста нет.

"За последние полгода численность группировки россиян колеблется на уровне 710–711 тысяч. Это свидетельствует о том, что даже реализация всех их [мобилизационных] планов не дает им увеличить количество войска", – обратил внимание Сырский.

Журналист напомнил о подсчетах российских "военкоров": те установили расхождение примерно в 1,5 миллиона между количеством тех, кто был привлечен в армию, и 700 тысячами, которые сейчас на фронте.

"Да, это реальные потери. Об этом свидетельствует то, что враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий. Сформировать удалось только семь: две дивизии морской пехоты состоят только из одного полка. Формирование остальных семи бригад перенесли на следующий год", – подтвердил Сырский.

Он пояснил, что захватчики вынуждены перебрасывать личный состав этих дивизий в боевые части.

"Это и является подтверждением того, что у них действительно проблемы с набором людей. Этому способствует эффективность наших войск. Последние цифры свидетельствуют о том, что ежедневные потери [РФ] – в среднем 1000–1100 человек", – сообщил главком ВСУ.

"Можем ли мы сейчас говорить о каком-то стабильном соотношении потерь? Некоторые командующие говорят о шестикратной разнице, то есть что россияне теряют примерно в шесть раз больше военных, чем украинцы", – переспросил журналист.

Генерал подтвердил эти цифры: "Действительно это так. Это разница именно по убитым. Это общая цифра по всем вооруженным силам".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 28 декабря Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Общие боевые потери государства-агрессора в живой силе (с начала полномасштабной войны) составили уже 1 млн 205 тыс. 690 человек.

– Институт изучения войны заявлял, что российская армия не имеет возможностей для резкого наращивания темпов и масштабов наступательных действий вдоль линии фронта. Несмотря на громкие заявления Владимира Путина о "продвижении везде", РФ сталкивается с дефицитом подготовленных резервов и вынуждена воевать в нынешнем медленном режиме.

