ISW: РФ не может увеличить темпы и масштабы наступлений, несмотря на заявления Путина

Российская армия не имеет возможностей для резкого наращивания темпов и масштабов наступательных действий вдоль линии фронта. Несмотря на громкие заявления Владимира Путина о "продвижении везде", РФ сталкивается с дефицитом подготовленных резервов и вынуждена воевать в нынешнем медленном режиме.

Такая ситуация, по оценкам аналитиков, сохранится и в 2026 году. Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что российские войска пока не могут сформировать полноценный стратегический резерв. Это означает, что в 2026 году РФ, вероятно, будет вынуждена продолжать наступательные действия в нынешних ограниченных масштабах и с медленным темпом, не имея возможности для прорывов на оперативном уровне.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 27 декабря в эфире "Суспільного" сообщил, что Россия выполнила план по набору 403 тысяч военных на 2025 год еще 3 декабря и может превысить этот показатель до конца года. По его словам, Кремль рассчитывает увеличить мобилизацию до 409 тысяч человек в 2026 году, пользуясь численностью населения и финансовыми ресурсами.

В то же время в ISW отмечают, что несмотря на формальное выполнение планов набора, Россия вынуждена постоянно привлекать оперативные резервы для поддержания текущих боевых действий.

Это позволяет компенсировать потери, но не позволяет накопить достаточные силы для открытия новых направлений наступления или резкого усиления давления на отдельных участках фронта.

Из-за недостатка резервов российское командование вынуждено перебрасывать войска с одних участков фронта на другие. Это регулярно приводит к ослаблению флангов и создает уязвимости, которыми пользуются Силы обороны Украины.

В частности, украинские войска смогли отбить территории к северу от Гуляйполя, ликвидировать значительную часть российского прорыва в направлении Доброполья вблизи Покровска, а также освободить большую часть Купянска – именно из-за концентрации российских сил на других направлениях и отсутствия готовых резервов.

В ISW также подчеркивают, что российская армия сейчас не способна открыть новый фронт или существенно расширить ограниченные трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях. Ограниченные человеческие ресурсы, несмотря на общее демографическое преимущество РФ, остаются одним из ключевых сдерживающих факторов.

Аналитики делают вывод, что если уровень поддержки Украины со стороны партнеров сохранится, Россия не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте в 2026 году. Медленное наступление сопровождается высокими потерями, а Министерство обороны РФ фактически оптимизировало войска под позиционную войну, а не под маневренные операции.

В таких условиях заявления Путина о готовности в любой момент резко ускорить наступление не соответствуют реальному состоянию российских вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления сделал ряд заявлений относительно Украины. В частности, он отметил, что войска РФ якобы демонстрируют высокую боеспособность на фронте и способны наращивать темпы наступления для расширения буферной зоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!