'Российская армия может наращивать темпы наступления': Путин размечтался о 'буферной зоне' в Украине и похвастался 'Орешником'

В среду, 17 декабря, российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления сделал ряд заявлений относительно Украины. В частности, он отметил, что войска РФ якобы демонстрируют высокую боеспособность на фронте и способны наращивать темпы наступления для расширения буферной зоны.

Также кремлевский глава вспомнил о ракете "Орешник" и пообещал, что РФ поставит это вооружение на боевое дежурство до конца года. Соответствующие заявления диктатор сделал во время коллегии минобороны России.

Путин считает, что армия РФ имеет неоспоримые успехи на поле боя

По словам диктатора, 2025 год стал важным этапом по решению задач так называемой "СВО", а российская армия "крепко" держит стратегическую инициативу на всей линии фронта. Поэтому "задача создания и расширения буферной зоны безопасности в Украине будет последовательно решаться".

"Российская армия может наращивать темпы наступления, в частности на стратегически важных направлениях", – сказал Путин.

Он похвастался, что оккупанты "освободили" более 300 населенных пунктов в 2025 году и "демонстрируют высокую боеготовность и уровень подготовки даже в сложных условиях, когда Украину поддерживают страны НАТО".

Вместе с тем кремлевский глава "отметил вклад северокорейских военных в решение задач СВО".

"Передовое" вооружение РФ

Глава Кремля также в очередной раз вспомнил об инновационном оружии, аналогов которому якобы нет нигде в мире, – ракете "Буревестник" и атомной подводной лодке "Посейдон", которые, по его словам, "обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед". Он отметил, что "эти комплексы еще долго останутся уникальными".

Что касается знаменитого "Орешника", то этот комплекс будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил военный преступник.

Россия не отказывается от своих максималистских требований

Также в своей привычной манере Путин заявил, что все "цели СВО будут достигнуты".

"Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем".

Диктатор вновь отверг заявления европейских лидеров, относительно российской угрозы, назвав это "ложью и бредом".

"Россия всегда старалась до конца находить дипломатические решения конфликта. Ответственность за конфликты лежит на тех, кто считает, что с Россией можно говорить с позиций силы".

Он назвал геополитическую ситуацию в мире напряженной и обвинил страны НАТО в активном наращивании и модернизации наступательных сил.

Напомним, накануне пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, в очередной раз отметил "хорошо известной позиции" Москвы по Киеву и отверг идею с рождественским перемирием, которую накануне предложил канцлер Германии Фридрих Мерц. По мнению пресс-секретаря диктатора, пауза на фронте, якобы, позволит ВСУ подготовиться к дальнейшему ведению боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км.

