В Германии заявили о многотысячной российской группировке в Беларуси: так ли это и чего ожидать странам Европы

Депутат Бундестага и полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер на телеканале NTV заявил, что на территории Беларуси уже размещено 360 тыс. российских солдат, готовых к войне с Европой. В то время как немецкого зрителя это сообщение шокировало, лично меня изрядно удивило, ведь российской группировки такого масштаба на территории РБ никогда не было. Но все же стоит разобраться в вопросе угроз из Беларуси – и не только.

На сегодняшний день на территории Беларуси отсутствует группировка российских войск численностью в 360 тысяч человек. Имеются даже сомнения, что российскому командованию это под силу – с учетом логистики и обеспечения. Но что самое главное: разместить 360 тысяч незаметно, не привлекая к этому внимания, просто нереально.

Группировка войск численностью в 40 тысяч человек накапливалась в РБ перед вторжением в Украину в течение года – с 2021-го по 2022-й. И за этим накоплением наблюдали все разведывательные службы, подробно анализируя потенциал, численность и состав.

Что собой представляет нынешняя группировка российских оккупационных войск в РБ – также не является секретом.

Состав российских войск в Беларуси

В настоящее время российские войска в РБ имеют следующий состав и размещение:

– 1 450 человек размещены на радиотехническом узле "Барановичи" и 43-м узле связи "Вилейка";

– 530 чел. размещены на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь";

– 20 чел. входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

– 20 чел. размещены на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н);

– 100-200 человек из состава ЧВК "Вагнер".

Все это количество представлено подразделениями ПВО, РЭБ и РЭР, обслуживающим персоналом и т.д. То есть это не боевые, штурмовые подразделения, не мотострелки и не морские пехотинцы, это по большей части подразделения оборонного и разведывательного типа.

31 августа в Беларуси стартовали первые маневры ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", в которых приняли участие… аж целых 2 тыс. человек из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана плюс 450 единиц техники.

Об этих учениях месяцами напролет говорили все кому не лень – как о потенциальной угрозе вторжения с территории РБ в Европу, но факт в том, что собравшаяся группировка была совершенно непригодна для некой европейской кампании.

Ситуация после учений в Беларуси с составом российских войск кардинальным образом не изменилась.

Но если бы на территории РБ действительно была размещена группировка в 360 тысяч человек, чем бы это грозило Европе?

360 тысяч оккупантов

В апреле этого года в статье на OBOZ.UA "Российская угроза заставила Польшу и страны Балтии принять ряд мер: насколько они готовы к вероятному вторжению" я разбирал угрозу вторжения РОВ в одну из европейских стран с территории РБ. В этом материале я описал, что для прорыва Сувалкского коридора России необходимо сконцентрировать на главном направлении удара минимум стотысячную группировку.

Такого количества агрессору достаточно, чтобы пройти как нож сквозь масло незащищенной территории Польши вдоль основных трасс и выйти на Калининградскую область. Вся операция может занять меньше недели. Не хотелось бы говорить мемами, но с этой задачей полностью укомплектованная группировка РОВ сможет справиться за 2-3 дня.

Во многом им будет способствовать отсутствие в Польше линий обороны, фортификаций, kill zone, а также абсолютное непонимание современной польской армии, как следует воевать против российских войск с их опытом.

Если представить себе группировку в 360 тысяч, то это потенциал, превышающий современную польскую, латвийскую, литовскую и эстонскую армии. Его достаточно, чтобы закрыть вопрос с захватом территорий по левому берегу Вислы и стран Балтии.

Но повторюсь, такой группировки на территории Беларуси на сегодняшний день нет, признаков ее формирования – нет, возможности ее размещения и обеспечения в РБ – тоже нет.

И возникает вполне закономерный вопрос…

Зачем Родерих Кизеветтер врет?

Очевидно, что слова Родериха Кизеветтера не носили правдивого, глубоко аналитического характера, а были адресованы именно немцам, попыткой отрезвить их и привести в чувство.

Европа абсолютно не готова к войне с Россией, и если такая угроза материализуется (не обязательно, что с территории Беларуси), то ту страну, которая окажется первой под ударом, ожидают катастрофические последствия.

Поэтому слова немецкого депутата следует интерпретировать именно так. Но это совершенно не значит, что даже при отсутствии такой группировки на территории РБ сегодня Россия не начнет ее формировать там завтра и 100 или 360 тысяч оккупантов в какой-то момент там не материализуются. И это вполне может произойти в 2026 году.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".