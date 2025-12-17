УкраїнськаУКР
Оккупанты нанесли удары по жилым домам в Запорожье: десятки пострадавших, под завалами могут оставаться люди. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
Днем 17 декабря российские войска атаковали Запорожье. В городе прогремели взрывы: атакован объект инфраструктуры, учебное заведение, известно также о попадании в две многоэтажки.

В облцентре и Запорожском районе пострадали 26 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

Об активности вражеской тактической авиации и угрозе российских КАБ жителей Запорожской области предостерегали с 11:23. А примерно через десять минут Федоров сообщил о взрывах в регионе.

По состоянию на 11:46 появились первые детали о последствиях вражеской атаки.

"Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – писал тогда Федоров.

Он также опубликовал кадры с пораженной многоэтажкой. На них видно, что в доме не осталось ни одного уцелевшего окна, а также заметна копоть в месте удара на уровне верхних этажей.

В доме также возник пожар. О том, пострадали ли люди, по состоянию на 12 часов дня не сообщалось.

Кроме того, россияне ударили по объекту инфраструктуры.

"Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются. Угроза продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – отметил начальник Запорожской ОВА в 11:54.

Уже в 12:11 к угрозе авиаударов добавилась еще и опасность от вражеских ударных дронов.

А по состоянию на 12:22 было известно, что российские войска нанесли три удара по Запорожью и Запорожскому району.

"В областном центре попали по двум жилым домам. Предварительно, под завалами могут быть люди", – отметил Федоров.

Ближе к 1 часу дня было известно о более двух десятках пострадавших.

"По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение", – описал Федоров известные на момент публикации сообщения данные.

А уже через несколько минут он сообщил, что количество пострадавших возросло до 26 человек.

До этого Федоров рассказывал, что в Кушугумской общине получила ранения женщина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 декабря Россия атаковала Запорожье беспилотником.

В результате атаки на город повреждены несколько частных домов, два человека, 37-летний мужчина и 76-летняя женщина, получили ранения.

