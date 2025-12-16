Россия атаковала Запорожье беспилотником: повреждены частные дома, есть пострадавшие. Фото и видео

Вечером во вторник, 16 декабря, российские оккупационные войска ударили дроном по Запорожью. Вследствие атаки на город повреждены несколько частных домов, два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Пострадали 37-летний мужчина и 76-летняя женщина, им оказывали медицинскую помощь.

Федоров показал кадры последствий обстрела. Из-за удара РФ выбиты окна и двери, поврежден фасад и кровля частного дома. В ГСЧС отметили, что возгорания не возникло.

"Вечер вторника. Люди просто были в собственном доме. Враг в очередной раз терроризирует мирное население", – написал глава ОВА.

Он добавил, что владельцам поврежденных домов уже предоставляется вся необходимая помощь. Начата ликвидация последствий вражеской атаки.

Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. К работам привлекались восемь спасателей и две единицы техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 декабря российская террористическая армия атаковала Запорожье дроном-камикадзе. Оккупанты направили беспилотник в жилой многоэтажный дом. Вследствие обстрела трое мирных жителей пострадали.

