В Запорожье российский 'Шахед' попал в многоэтажку, произошел пожар: есть пострадавшие. Фото и видео

Утром 16 декабря российская террористическая армия атаковала Запорожье дроном-камикадзе. Оккупанты направили беспилотник в жилой многоэтажный дом.

Вследствие обстрела трое мирных жителей пострадали. Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия обстрела

По информации ОВА, россияне атаковали областной центр беспилотником утром. В результате террористической атаки возникло возгорание в многоэтажке.

В настоящее время на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений. Также областная власть сообщила о трех пострадавших. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение, в то время как женщина отравилась угарным газом. Позже в ОВА сообщили о еще одном пострадавшем человеке.

В результате атаки вражеского дрона по областному центру квартиры на двух этажах жилого дома выгорели полностью. В целом возгорание произошло в четырех домах. Жители многоэтажки были эвакуированы спасателями.

В ликвидации пожара, возникшего в многоэтажке Запорожья в результате атаки вражеского беспилотника, были задействованы более полусотни спасателей и 14 единиц техники.

Кроме спасателей на месте военного преступления работали медики и коммунальные службы, которые также были привлечены к ликвидации последствий обстрела.

Напомним, в Российской Федерации создали модифицированные дроны-камикадзе типа "Шахед" с двойной боевой частью. Такие БПЛА уже применялись противником для обстрелов Украины.

