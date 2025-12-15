Это действительно меняет правила игры.Снова!

Подводная лодка типа "Варшавянка" (по кодификации НАТО — Improved Kilo), если не потоплена, то получила критические повреждения в результате удара подводным беспилотником СБУ - Sub Sea Baby.

Считается, что подлодок такого типа у рф порядка 12 штук:

Черноморский флот: 6 (минус 1);Тихоокеанский флот: 6

Экспортная цена ~ $300 млн.

В результате, минус еще один носитель крылатых ракет Калибр и немного меньше потенциальный суммарный залп ракет по территории Украины.

+Не забываем, что порт Новороссиийск, где и была припаркована лодка - является одним из самых охраняемых мест рф на всем Черноморском побережье.

++Не забываем про качество картинки во время онлайн трансляции.Это тоже требует значительных усилий по взлому сети противника.