Армия России начала запускать по Украине БПЛА 'Герань-2' с двойной боевой частью в 100 кг

В Российской Федерации создали модифицированные дроны-камикадзе типа "Шахед" с двойной боевой частью. Такие БПЛА уже применялись противником для обстрелов Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал "Міни та кава з канапками", который пишет о взрывоопасных предметах и оружии. Автор также опубликовал фото усиленных БПЛА "Герань-2".

Что известно о модифицированных дронах-камикадзе

На эти "Шахеды" враг устанавливает две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52.

"Фугасное действие таких БЧ обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, зажигательное – зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке", – говорится в сообщении.

Характеристики БСТ-52:

диаметр – 300 мм;

длина – 394 мм;

основной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество, в состав которого входят: октоген, перхлорат бария, порошок алюминия, этиленгликольдинитрат (вероятно, компонент ВВ типа ЛД-70);

масса разрывного заряда – 35,4 кг;

снаряжается донным электронным взрывателем "493М".

