Армия России начала запускать по Украине БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью в 100 кг
В Российской Федерации создали модифицированные дроны-камикадзе типа "Шахед" с двойной боевой частью. Такие БПЛА уже применялись противником для обстрелов Украины.
Об этом сообщил Telegram-канал "Міни та кава з канапками", который пишет о взрывоопасных предметах и оружии. Автор также опубликовал фото усиленных БПЛА "Герань-2".
Что известно о модифицированных дронах-камикадзе
На эти "Шахеды" враг устанавливает две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52.
"Фугасное действие таких БЧ обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, зажигательное – зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке", – говорится в сообщении.
Характеристики БСТ-52:
- диаметр – 300 мм;
- длина – 394 мм;
- основной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество, в состав которого входят: октоген, перхлорат бария, порошок алюминия, этиленгликольдинитрат (вероятно, компонент ВВ типа ЛД-70);
- масса разрывного заряда – 35,4 кг;
- снаряжается донным электронным взрывателем "493М".
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее в Богуславской громаде Киевской области саперы нашли и изъяли боевую часть вражеского ударного дрона "Герань-2". Опасную находку обнаружили во время обследования территории.
– По данным OSINT-аналитиков, РФ начала запускать по Украине больше реактивных "Шахедов". Однако украинские дроны-перехватчики STING неплохо справляются с ними – процент сбивания стабилизировался на уровне 80%.
