В лесу на Киевщине нашли боевую часть российского 'Шахеда'. Фото

В Богуславской громаде Киевской области саперы нашли и изъяли боевую часть вражеского ударного дрона "Герань-2". Опасную находку обнаружили во время обследования территории.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Опасный элемент был изъят с соблюдением всех норм безопасности и подготовлен для дальнейшей утилизации.

Находка в лесу

Позже специалисты тщательно прочесали местность с использованием металлоискателей и специализированного оборудования, чтобы исключить любые угрозы для местных жителей и выявить возможные взрывоопасные предметы.

В ГСЧС в очередной раз подчеркнули: в случае обнаружения подозрительных предметов, обломков дронов, ракет или других потенциально опасных остатков запрещено подходить к ним или прикасаться. Необходимо немедленно звонить по телефону "101".

О чем речь

Хотя в стране-агрессоре БПЛА "Герань-2" называют собственным дроном-камикадзе, на самом деле это иранский Shahed-136, на который россияне лишь наносят свою маркировку. Максимальная дальность полета такого беспилотника составляет две тысячи километров, а эффективная (то есть дальность, на которую дрон может доставить боевую часть) вдвое меньше. Летает такой беспилотник "Герань-2" на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км в час.

Обычно эти БПЛА не управляются операторами и вообще не имеют оптических приборов – беспилотник летит по заранее составленному маршруту и прописанным координатам.

Боевая часть весит 20-40 кг, а радиус поражения осколками составляет не менее сотни метров.

Что предшествовало

Мониторы Воздушных Сил называют эти дроны "мопедами" за их очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, который при работе напоминает звук мопеда, из-за которого беспилотник можно легко заметить в воздухе. К сожалению, подавляющее большинство украинцев уже слышали эти "мопеды" в воздухе и видели последствия их "работы".

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее в поле возле села Исайки Богуславской громады нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101. Как и сегодняшнем случае, боевая часть находки осталась неповрежденной.

Опасный боеприпас обнаружили местные жители на открытой местности за пределами населенного пункта, после чего на место прибыли взрывотехники ГСЧС. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет и обезвредили его.

