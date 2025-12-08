Украинские FPV-перехватчики все чаще сбивают новые российские реактивные 'Шахеды' – Cyrus

Россия начала запускать по Украине больше реактивных "Шахедов" (Shahed-238). Однако украинские дроны-перехватчики STING неплохо справляются с ними – процент сбития стабилизировался на уровне 80%.

Соответствующую статистику опубликовал OSINT-аналитик Cyrus. На своей странице на платформе X (Twitter) он ответил на сообщение о том, что 6 декабря украинские FPV-перехватчики ликвидировали сразу несколько Shahed-238.

"Похоже, что перехват реактивных "Шахедов" беспилотниками-перехватчиками не является изолированным явлением и становится все более распространенным", – сделали вывод в сети.

Пока что из всех публично продемонстрированных перехватов только одна модель подтвердила успехи с реактивными "Шахедами" – STING от группы "Дикие шершни".

Процент ликвидаций колебался из-за новых тактик запуска и технологий россиян, но в последнее время стабилизировался на уровне 80%, добавил OSINT-аналитик Cyrus.

Что известно об отечественных дронах-перехватчиках STING

STING ("Жало") были разработаны специально для перехватов быстрых целей, в частности обычных и реактивных БПЛА типа "Шахед".

Из открытых источников известно, что STING пилотируются с земли с помощью VR-очков, а также имеют систему наведения на цель с искусственным интеллектом.

По словам представителей "Диких шершней", средняя стоимость такого дрона-перехватчика в десятки раз ниже, чем у "Шахеда", и использование "Жал" позволяет экономить дефицитные зенитные ракеты.

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение касательно украинского дрона-перехватчика Octopus, также известного как "охотник на "Шахедов". Соглашение является шагом к будущему производству зенитного беспилотника в Туманном Альбионе.

