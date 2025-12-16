Получили подкрепление: Силы обороны сдерживают натиск армии РФ в Покровско-Мирноградской агломерации

В районе городов Покровск и Мирноград Донецкой области продолжаются активные действия Сил обороны Украины. Защитники нашей страны недавно получили подкрепление.

Об этом в Facebook сообщила Группировка войск "Восток". В течение неполных суток (по состоянию на 18:00 понедельника, 15 декабря) в зоне ответственности подразделений "Востока" было отражено 46 российских штурмов.

Подробности о ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации

На этом участке фронта у оккупационных войск РФ есть значительные потери, и враг "уже задействовал весь свой оперативный резерв – воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка".

"Этими силами россияне пытаются продавить нашу оборону, как по флангам, так и по направлению. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам", – отметила пресс-служба.

На Покровском направлении в понедельник (на 18:00) захватчики совершили 25 атак в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, а также в направлениях Гришино и Новопавловки. Украинские воины к тому времени уже отбили 19 атак, бои продолжались.

В ГВ "Восток" утверждают, что наши бойцы продолжают контролировать северную часть Покровска. В центре города они блокируют продвижение противника.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют захватчиков на подступах к населенному пункту.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", – добавило командование.

