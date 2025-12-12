Возле Мирнограда морпехи ВСУ взяли в плен несколько групп оккупантов: что они рассказали. Видео

Вблизи Мирнограда подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты задержали сразу несколько вражеских групп, которые пытались прорвать оборону и закрепиться на одном из направлений. Пленные оказались военнослужащими 5-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Момент фиксации плена и первые короткие показания оккупантов обнародованы бригадой.

О происшествии сообщила 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, опубликовав видео задержания и комментарии пленных. В сообщении указаны обстоятельства неудачного продвижения российских подразделений и детали проведенной операции.

По предварительным данным, группы российских военных имели задачу выйти на один из участков обороны украинских сил, закрепиться и продвинуться дальше малыми штурмовыми элементами. Во время движения вперед они попали в зону контроля морпехов, после чего были окружены. В видео, распространенном бригадой, виден момент их задержания: украинские военные фиксируют лица пленных и уточняют их принадлежность к 5 омсбр РФ.

Задержанные рассказали, что двигались небольшими группами и имели приказ продвинуться в сторону украинских позиций. Однако попытка оказалась для них неудачной — силы обороны заранее обнаружили перемещение противника и взяли их в кольцо. Украинские бойцы отметили, что такие попытки малых штурмовых групп в последнее время случаются чаще, но почти все заканчиваются для врага потерями или пленом. Полная версия интервью с пленными обнародована бригадой в открытом доступе.

