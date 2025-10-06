'Стреляли свои': пленный египтянин-оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины, и пожаловался на произвол в армии Путина. Видео

Украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который подписал контракт с минобороны РФ ради получения паспорта страны-агрессора. Но после того, как оккупант стал россиянином по документам, его сразу отправили в штурмовую бригаду в Донецкой области.

26-летний Омар Сабра чудом добрался до наших бойцов, ведь двое его побратимов погибли от артиллерийского обстрела захватчиков, которые явно не хотели, чтобы кто-то из их попал в плен к ВСУ. Об этом говорится в проекте "Хочу найти".

Беспредел в российской армии

Омар Сабра приехал в Россию, чтобы получить образование лингвиста. Мужчина провел там четыре года, пока не столкнулся с трудностями при продлении документов. В выдаче вида на жительство ему неоднократно отказывали, а возвращаться на Родину он не желал.

Тогда Сабра нашел другой выход и подписал контракт с министерством обороны РФ. После этого он еще пять месяцев проходил службу при воинской части, пока не получил российский паспорт и не был отправлен на фронт.

Сначала египтянина направили в загранотряд, но вскоре он оказался в составе группы из семи человек, которую отправили на штурм в Донецкой области. По словам Сабры, всех семерых захватили украинские военные, однако не все добрались до безопасного места: двое погибли во время артиллерийского обстрела.

"Стреляли свои... С нашей стороны была артиллерия", – рассказал Омар.

При содействии проекта "Хочу найти" Омара Сабру удалось разыскать его гражданской жене Анастасии. Благодаря движению "Наш выход" родные смогли выйти с ним на видеосвязь. Во время разговора мужчина узнал, что в России его считают пропавшим без вести.

Благодаря настойчивым действиям семьи и поддержке волонтеров движения "Наш выход" Сабра Омар получил в России официальный статус военнопленного. Сейчас он находится в плену и ждет обмена. После возвращения, египтянин планирует продолжить обучение и окончить университет.

