Под Покровском пограничники взяли в плен россиянина, которого отправили на штурмы после инсульта. Видео

В районе Покровска бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ с Камчатки. По словам оккупанта, его обманули в министерстве обороны и бросили штурмовать украинские позиции, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Пленный признал, что войну против Украины развязал диктатор Владимир Путин, а в самой России "люди никому не нужны". Об этом сообщили на сайте ГПСУ, а дополнительные детали раскрыли в Telegram-канале.

Что рассказал пленный россиянин

Мужчина сказал нашим пограничникам, что он всю жизнь работал машинистом крана, а в прошлом году согласился на службу по контракту, потому что думал, что будет экскаваторщиком. Однако после подписания контракта его сразу отправили на "СВО".

В августе россиянин перенес инсульт, а уже в сентябре его бросили штурмовать позиции в Донецкой области.

20 дней он провел на позициях без еды и воды, на что командирам было все равно. В конце концов из-за этого и страха смерти он пошел за украинским дроном и сдался в плен. При себе он имел автомат и четыре полных магазина с патронами.

"По собственному желанию мужчина пошел за украинским дроном и сегодня жив благодаря пограничникам. Украинские пограничники сохранили жизнь мужчине, которого кремль фактически обрек на смерть", – отметили в ГПСУ.

Пленный заявил, что Путин развязал войну, пойдя против своего народа, который сейчас утилизируют на фронте как мусор. Он также признал, что Россия убивает детей, а российские командиры ликвидируют своих подчиненных.

Мужчина призвал сограждан не идти на фронт, а сначала задуматься над ситуацией в собственной стране и позволить Украине самой определять свое будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, военные России Дмитрий Иванов и Шагаа Сактаагай, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины меньше чем через месяц после обмена, пожаловались на командование ВС РФ. По их словам, россиян, вернувшихся из плена, сразу же отправляют обратно на фронт, однако уже как "спецподразделение".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!