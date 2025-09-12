"Отправили обратно на войну": оккупанты, которые оказались второй раз в плену меньше чем через месяц после обмена, пожаловались на действия командования РФ. Видео

Военные России Дмитрий Иванов и Шагаа Сактаагай, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины меньше чем через месяц после обмена, пожаловались на командование ВС РФ. По их словам, вернувшихся из плена россиян сразу же отправляют назад на фронт, однако уже как "спецподразделение".

Интервью с пленниками опубликовал проект "Хочу жить" в четверг, 11 сентября. "Смотрят (в РФ на освобожденных из плена. – Ред.) как на штрафников. Отправляют уже как не военных, а спецподразделение, типа того", – рассказал Иванов.

В плен – сразу после обмена

Дмитрий Иванов и Шагаа Сактаагай вернулись домой в РФ в рамках обмена пленными в июне, а уже в июле снова сдались защитникам Украины.

После возвращения их две недели допрашивали, а потом обманом вновь отправили на фронт, не позволив повидаться с родными.

По словам обоих пленных, они не единственные из своих обменов, кого практически сразу снова бросили на "ноль", однако другим повезло гораздо меньше.

"С обмена все, кто со мной шли с обмена... Остались только мы вдвоем живы", – сказал Иванов.

Подписал контракт из-за денег

Дмитрий Иванов из Республики Коми родился 14 февраля 2004 года, ему 21 год. Он признался, что подписал контракт с минобороны РФ и пошел в армию из-за денег.

Первый раз в плен попал в Волчанске на Харьковщине. После обмена Дмитрий Иванов, по его словам, ожидает, что попадет в тюрьму за отказ в третий раз ехать на войну.

"Второй раз я уверен был, что не отправят. Мне же не сказали, что я еду обратно на войну. В часть забрали, в части сидел две недели потом... Ну, отправляют в "ЛНР". А оттуда уже на фронт. Никто вообще не говорит, что ты на войну поедешь", – рассказал он.

Второй раз в плен попал случайно, говорит Дмитрий.

"Да, у меня была и в телефоне программа, ну, на всякий случай, как она, "Хочу жить". Телефоны забирают. И выдают только перед заданием", – сказал он.

Вместо лечения и встречи с родными – возвращение в Волчанск

Второй пленный, уроженец Тувы Шагаа Сактаагай, рассказал, что на войну попал прямо из тюрьмы, где должен был отсидеть десять лет за убийство земляка в нетрезвом состоянии.

В январе он был ранен во время штурма Волчанска и сдался в плен.

20 июня Сактаагай вернулся в РФ как пленный с ранениями. Лечения ему не предоставили и также не позволили попасть домой.

"Я не успел им позвонить. Они не знают, я где сейчас", – рассказал уроженец Тувы.

Две недели его удерживала и допрашивала ФСБ, после чего его сразу же вернули на фронт под Волчанск.

Зная из собственного опыта, что в украинском плену его жизни ничего не угрожает, 19 июля Сактаагай второй раз сдался ВСУ. От обмена до повторного попадания в плен прошло меньше месяца.

Дома его ждут отец, сестра, два сына и две дочери.

Россиянин говорит, что вновь пойдет на обмен, если будет возможность вернуться в РФ.

На вопрос о том, что он будет делать, если история повторится, ответил: "Само собой надо что-нибудь делать, ну, и подумать".

Как сообщал OBOZ.UA, Иванов и Сактаагай оба сдались в плен 19 июля под Волчанском. В "Хочу жить" рассказали, что по состоянию на июль удалось установить как минимум 133 российских военнопленных, которые после обмена либо снова пропали без вести, либо погибли, либо оказались в тюрьме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!