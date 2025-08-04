Россия отправила на 'убой': двое оккупантов оказались второй раз в плену меньше чем через месяц после обмена. Видео

В плен к украинским солдатам в июле 2025 года повторно попали двое российских военнослужащих. Им понадобилось меньше месяца, чтобы вернуться в РФ в рамках июньского обмена, пойти обратно на войну и во второй раз оказаться в плену.

Проект "Хочу жить" показал видео, а также обнародовал имена этих "счастливчиков": Сактаагай Шагаа Михайлович и Иванов Дмитрий Викторович. Оба сдались 19 июля под Волчанском Харьковской области.

"То, что Россия отправляет военнопленных сразу после обмена обратно на убой, – давно не новость. В отличии от Украины, где пребывание в плену является законным основанием списаться со службы по собственному желанию, военнослужащие РФ не имеют никаких прав и ничего не решают", – указала пресс-служба.

Роспропаганда цинично врет, что россиянам в плену якобы "угрожала смертельная опасность", обещает отправить возвращенных оккупантов на лечение и реабилитацию. Но в реальности их практически сразу возвращают на фронт.

Как захватчикам дважды повезло под Волчанском

Сактаагай Шагаа Михайлович, уроженец Тувы с ограниченным знанием русского языка, подписал контракт с МО РФ 10 декабря 2024 года. Без какой-либо военной подготовки его направили в 83-й мотострелковый полк. Уже спустя месяц, в январе, он получил ранения во время "мясного" штурма Волчанска и сдался в плен.

20.06.2025, согласно стамбульским договоренностям, Сактаагай был возвращен в Россию как военнопленный с ранениями. Дома он никакого лечения не получил – да и домой не попал. Две недели его удерживали и допрашивали ФСБшники в казармах 27-й ОМСБр в поселке Мосрентген Московской области. После допросов мужчину сразу же отправили на фронт под Волчанск – туда же, где он попал в плен в первый раз.

Зная по личному опыту, что в украинском плену его жизни ничего не угрожает, 19.07.2025 Шагаа снова сдался. От обмена до повторного попадания в плен прошло меньше месяца.

Второй дважды военнопленный – Иванов Дмитрий Викторович, 21-летний уроженец Республики Коми. Он начал службу по контракту в 82-м мотострелковом полку (в/ч 52033) 11.09.2024. Иванов рассказал, что его отправили на штурмы Волчанска, хотя никакого нормального обучения не было.

Через месяц, 07.10.2024, получив ранения ног и рук, россиянин впервые попал в плен. 09.06.2025 его обменяли как раненого. А уже 19.07.2025, все под тем же Волчанском, он снова оказался в Сил обороны.

В "Хочу жить" назвали чистым безумием то, как Россия обращается со своими людьми.

"Пытаясь порадовать диктатора-дедушку новыми "завоеваниями" развалин, где раньше были украинские города и села, МО РФ отправляет на смерть всех подряд. Им неважно, вернувшийся ли это из плена, раненый или больной, малолетний срочник или дед, освобожденный из тюрьмы каннибал, африканец без знания языка или русские женщины – на убой идут все", – указали представители проекта.

Они напомнили, что (по состоянию на июль) удалось установить как минимум 133 российских военнопленных, которые после обмена либо вновь пропали без вести, либо погибли, либо оказались за решеткой. Это доказывает, что отправка вернувшихся из плена на убой – самая обычная практика в ВС РФ.

"Если раньше нам писали родственники российских военнопленных с вопросами о передаче посылок в лагерь, то теперь их матери просят не менять их детей до окончания боевых действий – потому что дома их ждет лишь смерть", – заявили в "Хочу жить".

Контакты "Хочу жить"

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Как писал OBOZ.UA, Центр противодействия дезинформации заявил, что РФ готовит новые фейки об обмене пленными, чтобы дискредитировать Украину.

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