На днях российский диктатор выразил недовольство отсутствием реакции со стороны западных партнеров Украины после заявлений президента Украины о том, что Россия больше не может считать свое воздушное пространство безопасным для гражданской авиации.

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"Звісно, це прояв державного тероризму. І, безперечно, це ускладнює можливості проведення двосторонніх мирних переговорів", – зауваажив він.

Нагадаю, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним і це варто врахувати усім авіакомпаніям, які користуються повітряним простором РФ.

А вже наступного дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO)про те, що повітряний простір РФ є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

Говорячи про фактичне "закриття неба" над Росією, малося передусім на увазі те, що територія РФ і надалі перебуватиме під ударами українських безпілотників.

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Станом на 2026 рік Україна володіє однією з найпотужніших та найтехнологічніших екосистем далекобійних безпілотників у світі. Не маючи на початкових етапах дозволу на використання західної зброї по території РФ, країна масштабувала власне виробництво БПЛА типу deep strike. Це дозволило перенести бойові дії у глибокий тил ворога, паралізуючи логістику, авіабази та нафтогазову інфраструктуру.

Під вогневим контролем перебуває вся європейська частина РФ аж до Уралу та Заполяр'я. Вітчизняні оборонні підприємства випускають сотні далекобійних БПЛА щодня. Існують плани щодо нарощення спроможностей запусків до 1000 далекобійних одиниць на добу.

І ще один важливий момент – стаття 51 Статуту ООН, яка є фундаментальною нормою міжнародного права і закріплює невід'ємне право держави на індивідуальну або колективну самооборону у випадку збройного нападу.

Ця стаття є юридичною основою для ведення Україною оборонної війни проти російської агресії, а також легітимізує право України завдавати ударів у відповідь по військових об'єктах на території РФ.

Звертаю увагу на випадки, коли небезпеку для цивільної авіації у повітряному просторі РФ створювала саме робота російської протиповітряної оборони.

Наведу два приклади

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) був збитий російською системою ППО. Катастрофа літака Embraer 190, який виконував рейс Баку – Грозний, сталася наприкінці грудня 2024 року.

Рейс виконувався під час того, як українські далекобійні БПЛА здійснювали атаку на військові об'єкти в в районі Грозного. Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" випустив ракети, які вибухнули за кілька метрів від пасажирського лайнера. Фюзеляж літака посікло шrapнеллю, а системи навігації та зв'язку були паралізовані російським РЕБ.

Незважаючи на критичні пошкодження, російська сторона заборонила пілотам здійснювати екстрену посадку в Грозному чи будь-якому іншому найближчому аеропорту РФ. Літак змусили летіти через Каспійське море в напрямку Казахстану. Борт зміг долетіти до території Казахстану, але розбився під час заходу на посадку поблизу міста Актау. На борту перебувало 67 осіб — 38 людей загинули, ще 29 пасажирам та членам екіпажу вдалося вижити завдяки діям пілотів.

Спочатку Москва намагалася приховати інцидент, офіційно заявляючи, що причиною катастрофи стало "зіткнення з птахами". Проте Пентагон, а згодом і офіційне слідство Азербайджану, яке виявило уламки ракети в обшивці, підтвердили провину РФ.

У жовтні 2025 року російський диктатор під час зустрічі з Ільхамом Алієвим вперше визнав факт збиття, але спробував перекласти непряму провину на "українські дрони". Після тривалого заперечення своєї провини, у квітні 2026 року Росія офіційно визнала відповідальність та погодилася виплатити Баку грошові компенсації.

Це яскравий приклад того, що саме російська ППО, а не українські безпілотники, є особливою загрозою для міжнародних авіаперевізників.

Саме в цьому контексті потрібно розглядати й те, що українська сторона заздалегідь попередила міжнародні авіаційні структури про подальші ризики.

Наведу ще один приклад інциденту у Московській області навесні 2026 року.

20 березня 2026 року російська система ПВО збила цивільний легкомоторний літак Alto NG у Коломенському районі Московської області. Російські військові переплутали його з українським ударним безпілотником у розпал масованої атаки БПЛА на столичний регіон РФ.

Варто зазначити, що літак виконував плановий санкціонований політ із аеродрому Торбєєво-Старт у Ступінському міському окрузі. Екіпаж мав офіційний дозвіл, поданий план польоту та увімкнений транспондер.

Натомість розрахунок ЗРК "Панцир-С" прийняв цивільний борт за українську повітряну ціль і відкрив вогонь на ураження поблизу Коломни. Після влучання ракети літак повністю втратив керування та впав у лісистій місцевості неподалік від річки Ока. Обидві людини, які перебували на борту, загинули на місці.

МНС Росії офіційно підтвердило факт катастрофи та загибель людей, проте Міністерство оборони РФ традиційно спробувало приховати причетність своїх військових до інциденту. Офіційною причиною тривалий час називали "технічну несправність" або "помилку пілотування", попри оприлюднені в мережі знімки уламків літака із характерними слідами ураження готовими забійними елементами зенітної ракети.

Цей випадок став ще одним прикладом так званого "дружнього вогню" російської протиповітряної оборони через хаос і погану координацію між військовими службами та цивільною авіацією в умовах регулярних дронових атак.

Тому саме в цьому контексті потрібно розглядати той факт, що українська сторона заздалегідь попередила міжнародні авіаційні структури про подальші ризики.

Своєю чергою, на тлі українського попередження ICAO закликала всі країни-члени посилити захист цивільних суден у зонах конфліктів від загрози далекобійної зброї, БПЛА та радіоперешкод. Наразі ICAO оновлює свої рекомендації та інструкції з оцінки ризиків для польотів.

Нагадаю, у своєму зверненні від 1 вересня 2026 року Володимир Зеленський наголосив, що через війну, яку розв'язала Росія, ризики для польотів над її територією стрімко зростають, і "російське небо де-факто буде закриватися".

Президент чітко підкреслив, що Україна не атакує та не збирається загрожувати пасажирським літакам, але закликає міжнародні авіакомпанії та страховиків враховувати реальні воєнні ризики.