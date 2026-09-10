О "Корале" с "Шершнем" завтра. О пролете в 3000 км тоже завтра, ведь важна не только дальность, но и завод, куда прилетел FP-1.

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Далее текст на языке оригинала.

Зараз про знищені Панцирі. Так, саме в множині. І знищені вони були не вчора, і не одночасно. Тут важливо – яким чином, м'яко кажучи?

Перші два фото, Панцирь-С1 стояв біля Пітера. Подивіться як стояв – в закритому периметрі, з колючим дротом і габіонами. Але це захист від людей і чогось неземного, максимум – від уламків арти. Найвірогідніше, що знищений нашим дроном ДіпСтрайку. Ніякий Мідл не долетить туди. Запускати Нептун по Панцирю – кощунство.

Значить, лише ДіпСтрайк. Але там немає камер чи управління. Інерційка та GNSS. Як влучити в мобільний комплекс ППО, на такій відстані? Лише удача, що вбиваючи координати – такий комплекс буде постійно стояти на місці)

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Але як визначити, де стоять ті Панцирі, якщо ДіпСтрайки не передають назад зачіски цілей по дорозі? Супутникові антенидані чи агентура. На питання, то ж де збивають багато наших дронів, то там і треба шукати Панцирі – відповідаю. "Там" – це не точні координати Камаза із ЗГРК. Та і звідки ви взяли, що Панцирі багато збивають наших дронів?

Поки виходить, що Панцирі тільки отримують від наших дронів за селом Щока.

Як з'явились фото?

Скоріше за все, адміни Досьє Шпіона отримали якусь доповідь, про зміну організації ведення оборони Панцирів. Бо це точно на різні телефони зняли, різними людьми. Значить – фото були в одному місці. Для кого на росії потрібно збирати такі два фото, саме Панцирів, в одному місці? Правильно, в якійсь доповіді)

Висновок.

Панцирі перестали бути мобільними. Їх заганяють або на дахи, або в захищений параметр, або насипають насип, щоб РЛС краще змогла побачити ціль через збільшення дальності прямої видимості. Останнє точно видно на третьому фото.

Їх знищили наші ДіпСтрайк дрони. Панцирь мав би збивати такі дрони як лускати насіння. Але бачите, їхня система не бачить наших Лютих чи ФП. Що ракетним каналом, що гарматним (на чотири стволи, на секундочку!)

Наші ДіпСтрайки показують, що можуть попадати не тільки у величезні НПЗ чи інші заводи. А навіть в маленькі Панцирі. Головне, щоб пацієнт не рухався, та був крепко зафіксованим)