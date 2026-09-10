Балистический «франкенштейн»: в ГУР раскрыли данные о «начинке» российских ракет РМ-48У. Фото

Россия использует баллистическую ракету PM-48У, созданную путем объединения компонентов различных зенитных ракет. Она оснащена твердотопливным двигателем, способна развивать скорость до 4–6 Махов и поражать цели на расстоянии до 400 км, а в её электронной компонентной базе обнаружили детали иностранного производства.

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Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В рамках выполнения поручения Президента Украины по противодействию баллистической программе РФ была обнародована интерактивная 3D-модель и конструкция РМ-48У, ее компонентная база, предприятия, задействованные в производстве, а также иностранное оборудование, которое используют российские производители.

Как россияне создали РМ-48У

По данным украинской разведки, Россия пытается расширить номенклатуру ракетного вооружения для нанесения ударов по территории Украины. Для этого оккупанты восстанавливают списанные зенитные управляемые ракеты и ракеты-мишени комплекса С-400 и модернизируют их до уровня ударных.

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РМ-48У состоит из компонентов различных российских ракет. В частности, она получила твердотопливный двигатель от зенитной управляемой ракеты 48Н6ДМ комплекса С-400.

Хвостовой отсек РМ-48У взят от экспортной зенитной ракеты 48Н6Е2, которая используется в составе комплексов С-300 ПМУ1/2 и С-400. Приборный отсек, по данным разведки, состоит из отдельных элементов ракет 9М96 и 48Н6Е2.

Что известно о характеристиках ракеты

В ГУР отметили, что новый российский "баллистический Франкенштейн" представляет собой одноступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Она движется по баллистической траектории со скоростью 4–6 Махов и имеет заявленную оперативную дальность до 400 км.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 199 кг с подготовленными элементами поражения в виде кубов.

Наведение и навигация PM-48У осуществляются с помощью автономной бесплатформенной инерциальной навигационной системы и спутниковой навигации. Для этого используются приемники "Комета-Р12", которые российская сторона называет ПКНС.

Для применения таких ракет по наземным целям Россия создала отдельные подразделения. В ГУР сообщили о специальной тактической группе (СТРГ), которая использует PM-48У с радиокомандным наведением, и специальной оперативной ракетной группе (СОРГ), в состав которой входят ракеты с наведением по спутниковым данным.

Применение ракет в составе СТРГ ограничено радиогоризонтом и возможностями радаров подсветки и наведения С-400. Поэтому, по данным разведки, в большинстве случаев Россия использует автономные РМ-48У со спутниковой навигацией в составе СОРГ.

Какие иностранные компоненты обнаружили в ракете

ГУР также обнародовало данные об электронной компонентной базе PM-48У. В разведке отметили, что она имеет типичное для российского вооружения соотношение брендов по странам происхождения.

Большинство компонентов — 95 из 117 — имеют американское происхождение. Еще четыре компонента происходят из Тайваня, три — из Швейцарии, по два — из Германии, Нидерландов, Японии и Южной Кореи.

Среди новых компонентов разведка отдельно отметила лазерный диод французского производства компании 3SP TECHNOLOGIES.

Кроме того, на портале War&Sanctions обнародовали информацию о 63 российских предприятиях, вовлеченных в кооперацию по производству РМ-48У. Также раскрыты данные о должностных лицах и сотрудниках основных предприятий, а также об иностранном оборудовании, которое они используют.

В ГУР подчеркнули, что опыт, полученный во время войны, может быть использован в будущих конфликтах не только Россией, но и её союзниками — Ираном и Северной Кореей.

Напомним, Россия впервые нанесла удар по Киеву с помощью модернизированной баллистической ракеты "Искандер-1000". По данным ГУР, её дальность поражения может достигать 550 км, а значительная часть компонентов имеет иностранное происхождение.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет, которые использует для ударов по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, российский военно-промышленный комплекс потенциально способен производить до 1300 таких ракет в год, тогда как запасы РФ могут составлять около 600–630 единиц.

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