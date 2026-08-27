Россия впервые нанесла удар по Киеву ракетой «Искандер-1000»: в ГУР рассказали, что о ней известно

Российские войска впервые применили модернизированную баллистическую ракету 9М723-2, известную как "Искандер-1000", во время одного из комбинированных ударов по Киеву этим летом. Дальность её поражения составляет до 550 километров.

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Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также были обнародованы новые данные о компонентах ракеты и предприятиях, задействованных в её производстве.

Что известно об "Искандере-1000"

По данным украинской разведки, обновленную ракету 9М723-2 российские оккупанты впервые применили во время одного из комбинированных ракетных ударов по Киеву этим летом.

Ракета входит в состав комплекса "Бора-М". Благодаря более мощному двигателю и, соответственно, более крупной пусковой установке она может поражать цели на расстоянии до 550 километров. Для сравнения: дальность предыдущей версии 9М723-1 составляет до 390 километров.

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В то же время остальные части обновленной ракеты остались идентичными предыдущей модификации.

В ракете обнаружили компоненты из США и других стран

ГУР расширило информацию на портале War&Sanctions о производстве баллистических ракет "Искандер-М". Разведчики обнародовали данные о 140 российских и иностранных компонентах, идентифицированных в ракетах, а также о 35 предприятиях, задействованных в их производстве, 108 должностных лицах и работниках, а также о 121 единице иностранного технологического оборудования, которое используют эти заводы

Несмотря на значительные попытки России локализовать производство, значительная часть компонентов ракеты имеет иностранное происхождение. Лишь четверть из 140 обнародованных компонентов изготовлена российскими предприятиями,

В частности, 63 компонента произвели компании из США, ещё по восемь — производители из Швейцарии и Беларуси. По четыре компонента происходят из Германии и Тайваня, ещё три — из Китая.

Особенно зависимым от иностранных технологий остается блок обработки полетной информации, полученной с лазерного гироскопа. В этой системе лишь пять из 43 компонентов изготовлены в России.

Среди наиболее критических компонентов — микропроцессоры, программируемые логические интегральные схемы, память, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи американского и тайваньского производства, в частности компаний DM&P Electronics, Xilinx (входит в состав AMD), Atmel (Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology и Analog Devices

В ГУР подчеркнули, что российская программа разработки и производства баллистического вооружения требует санкционного давления. Там отметили, что указанные предприятия и технологические цепочки должны стать одним из приоритетов санкционной политики международных партнеров.

Напомним, Россия продолжает активно производить баллистические ракеты для нанесения ударов по Украине. По оценкам, приведенным президентом Украины Владимиром Зеленским, потенциально российский ВПК может производить до 1300 баллистических ракет в год, а в РФ может оставаться примерно 600–630 таких ракет.

Как писал OBOZ.UA, в начале августа Украина ввела санкции против 23 компаний, которые производят или поставляют оборудование, компоненты и технологические решения для российской баллистики. В частности, под ограничения попало предприятие, поставляющее твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет "Искандер-М".

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