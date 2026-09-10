Россия вновь нанесла удар по предприятию в Днепре: есть погибшие и раненые. Фото
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В четверг, 10 сентября, российские войска вновь атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось обстрелу ранее. В результате новой атаки погибли два человека.
Известно, что ещё двое получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
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