Россия атаковала Днепр, на складах логистической компании вспыхнул пожар, есть пострадавшие: первые подробности

В воскресенье, 6 сентября, российские войска атаковали Днепр. В результате на территории складов логистической компании вспыхнул пожар.

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Известно, что есть раненые. Об атаке на Днепр сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Сначала в результате российского удара загорелись склады логистической компании. Впоследствии стало известно о двух раненых. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Спасатели работали на местах попаданий и ликвидировали возгорания.

Также 5 сентября военные российской оккупационной армии нанесли удары по станции технического обслуживания автомобилей в Днепре. В результате коварной атаки врага есть погибший и пострадавшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 сентября российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погиб один человек, а ещё трое получили ранения. Удары пришлись на шесть районов области.

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