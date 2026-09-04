Россия более 40 раз наносила удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Сегодня, 4 сентября, российские войска более 40 раз обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего один человек погиб, а ещё трое получили ранения. Удары пришлись на шесть районов области.

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Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, оккупанты применили беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В Никопольском районе в результате обстрелов погиб один человек, а 73-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь, а также Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждениям подверглись инфраструктура, гимназия, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

Помимо одного погибшего, ранения получили трое жителей. 73-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Еще двух мужчин в возрасте 54 и 62 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Главные истории дня

В Павлоградском районе враг нанёс удары по Вербковской общине. Там повреждена инфраструктура.

Последствия обстрелов

В Каменском районе под ударами оказались Верховцево и Вольногорск. Российские атаки повредили частный дом и инфраструктуру.

В Синельниковском районе противник наносил удары по Васильковской общине. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Самаровском районе россияне атаковали Магдалиновскую общину. Повреждены частные дома и автобус.

В Криворожском районе под ударом оказалась Зеленодольская община. Там были повреждены магазин и автомобили.

Информацию о последствиях атак 4 сентября обнародовал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Напомним, 2 сентября российские войска атаковали Днепр. В городе были разрушены учебные заведения, многоквартирные дома, продуктовый склад, автомобили. Два человека погибли, ещё девять жителей Днепра пострадали и сейчас находятся под наблюдением медиков.

28 августа россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего загорелся хозяйственный супермаркет. По последним данным, ранения получили семь человек, трое из них находились в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в понедельник, 24 августа, Россия нанесла удар по Днепру двумя ракетами-дронами "Бандероль". Прогремели взрывы, после которых разразился сильный пожар. Предварительно, попадание произошло возле одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города "Караван".

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