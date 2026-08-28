Россия нанесла удар по строительному магазину в Павлограде: есть пострадавшие. Видео

Страна-агрессор Россия 28 августа нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего загорелся хозяйственный супермаркет. По последним данным, ранения получили семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа в своём официальном Telegram-канале. Сначала он отметил, что в результате удара произошло возгорание, а информацию о пострадавших уточняют.

Впоследствии число раненых увеличилось.

Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки российских войск два человека получили ранения. Позже, по состоянию на 17:20, число пострадавших возросло до четырёх. Глава ОГА также опубликовал видео с места удара.

"До четырёх возросло число пострадавших в результате вражеской атаки на Павлоград. Трое из них – в тяжёлом состоянии", – отметил он.

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Новые последствия

По состоянию на 18:30 Александр Ганжа сообщил о семи раненых. По его словам, в Павлограде загорелся хозяйственный супермаркет, также поврежден частный дом.

Две женщины в возрасте 20 и 56 лет и 69-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четыре женщины проходят амбулаторное лечение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия уже второй день подряд наносит удары по складам с товарами украинского бизнеса. В частности, накануне стало известно об уничтожении имущества и продукции ряда украинских компаний и брендов – в том числе Comfy, Roshen, "Дома игрушек", "Форы" и "Авроры".

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