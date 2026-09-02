Россия атаковала Днепр: произошёл пожар, есть погибшие, шесть человек пострадали

2 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, один человек погиб, ещё как минимум шестеро получили ранения.

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Также повреждены продуктовые склады торговой сети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Алексей Ганжа.

Нападение на Днепр 2 сентября

В результате российского удара в Днепре возник пожар. На момент поступления первых сообщений информация о пострадавших уточнялась, однако впоследствии стало известно как минимум о шести раненых.

Кроме того, один человек погиб. Спасатели извлекают тело погибшего мужчины из-под завалов.

Число погибших возросло до двух.

"Только что скончалась женщина, получившая тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – отметил Ганжа.

Также в результате атаки были повреждены продуктовые склады одной из торговых сетей.

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На данный момент угроза для города сохраняется. Жителей призвали оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, враг применяет для террора в Киеве новую тактику — волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе новых модификаций "Шахедов". В ночь на 1 сентября российские войска дополнили атаку массированным ударом баллистических и крылатых ракет.

С 27 августа российские войска применяют против столицы волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе. Речь идет о новых модификациях "Шахедов". В ночь на 1 сентября противник дополнил атаку беспилотников массированным ударом баллистическими и крылатыми ракетами.

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