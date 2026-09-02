Прогремел мощный взрыв: в оккупированном Севастополе взорвали российского военного. Фото

В оккупированном Севастополе утром 2 сентября прогремел мощный взрыв на улице Колобова. После взрыва загорелась Mazda, в результате чего пострадал мужчина.

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Речь идет о подрыве российского военнослужащего. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

В Севастополе прогремел взрыв

Около 7:00 жители услышали взрыв на улице Колобова. После этого, по словам очевидцев, взорвалась Mazda.

В результате инцидента пострадал мужчина. Ему оказывают необходимую помощь. Местные жители рассказали, что взрыв был настолько мощным, что его слышали на соседних улицах.

Утром российские силовики перекрыли улицу. Сначала поступали противоречивые сообщения о причинах взрыва: одни очевидцы предполагали, что взорвалась машина, другие говорили о падении беспилотника.

Стало известно о подрыве российского военного

По данным источника Telegram-канала, в автомобиле взорвали российского военнослужащего. Других подробностей о его личности и состоянии пока не сообщается.

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Также отмечается, что в этом районе российским военным в своё время предоставляли квартиры ещё во время оккупации Крыма Россией.

В "Атеш" уточнили, что подполье "поздравило" военнослужащих и ветеранов гвардейских частей ВС РФ с Днем российской гвардии.

Напомним, утром 27 августа в российском Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с высокопоставленным военным чиновником. Мужчина погиб на месте, женщина, находившаяся в автомобиле, попала в реанимацию. Подозреваемой стала 24-летняя девушка, она сбежала от спецслужб РФ через Турцию.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

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