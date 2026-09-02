В OSINT-сообществе InformNapalm прокомментировали текущую ситуацию относительно российских атак дронами-камикадзе.

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Русские быстро эволюционировали в строну более совершенных беспилотников, которые уже сложно называть просто модификациями Shahed.

Герань-4, хотя имеет схожий планер, фактически является куда более глубокой модернизацией "шахеда", чем просто установка нового двигателя.

В то же время, Герань-5 фактически размывает грань между дроном-камикадзе и малой крылатой ракетой.

В сообществе считают, что русские и дальше будут совершенствовать свои БпЛА по ряду направлений.

Улучшения будут включать увеличение скорости, высоты полета, массы боевой части; автономность навигации, систему распознавания целей; стойкость к подавлению сигнала; комбинирование дронов, целей-обманок и ракет в одной атаке, а также сокращение времени между выявлением цели и ударом.

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В этой ситуации постоянной модернизации вражеских БпЛА одним из ключевых факторов для ПВО становится время – необходимо постоянно сокращать процесс между выявлением и поражением за счет автоматизации.

В то же время, Украине стоит также наращивать возможности по поражению вражеских дальних ударных средств, когда те еще не вылетели, а находятся на земле, предпочтительно на складе либо на заводе.

Собственно, этим сейчас активно заняты русские, стараясь диверсиями вывести как можно больше заводов по производству дронов по всей Европе.

В этом контексте европейским государствам стоит рассматривать Украину как первую линию обороны от РФ, и продолжать наращивать поддержку украинских дальних средств поражения.

Ведь Европа с трудом готова справится с волнами атак даже стандартных "шахедов", не говоря уже об реактивных разработках на их основе.

Именно финансовая и технологическая поддержка украинских ударов по РФ способна значительно уменьшить такую угрозу для европейских стран.