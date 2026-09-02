Для россиян открылось окно возможностей, нам нужно его быстро закрыть. Интервью со Ступаком

Страна-агрессор Россия начала активно применять реактивные дроны и почувствовала, что для нее открылось окно возможностей. Враг также существенно изменил подход к выбору целей для своих атак на Украину. Если раньше подавляющее большинство целей имело военное значение, то теперь половина ударов рашистов преследует цель уничтожить все, что связано с поставками продуктов питания.

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Фактически речь идет о попытке устроить голод в Украине и заставить украинцев выходить на голодные бунты. Однако никакого голода не будет, хотя ассортимент товаров на полках может сократиться. Окно возможностей нужно как можно быстрее закрыть. Это вполне возможно в перспективе двух месяцев. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" показал карту с маршрутом движения российских реактивных "Шахедов" на Киев. Интересно, что этот маршрут проходит вплотную к границе Беларуси. Помните, раньше мы с вами говорили именно о ретрансляторах, которые работали на территории Беларуси, о целесообразности ударов по территории Беларуси и об определенных политических нюансах, на которые также стоит обратить внимание. Можно ли говорить, что участие Беларуси в этом – свершившийся факт? Как, по вашему мнению, сейчас, в этой ситуации, должна поступать Украина?

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– Я бы не спешил это утверждать, потому что здесь нужно мнение специалистов – чтобы вместе собрались люди из "Флеш", ГУР и т. д., проанализировали ситуацию и сказали, имеет ли Беларусь к этому непосредственное отношение с технической точки зрения, или просто россияне используют этот маршрут, потому что он максимально короткий, максимально удобный для них и неудобный для Украины с точки зрения поражения по всем параметрам. И только тогда можно будет делать определённые выводы.

Но действительно, реактивные дроны – это большая проблема для нас. Видите ли, на каком-то этапе Украина упустила, недооценила этот момент с реактивными дронами. Когда они впервые появились, я замечал определенное отношение к ним со стороны отдельных людей, мол, они там еще долго будут тестировать. И вот мы подошли к ситуации, когда в июле было выпущено полторы тысячи дронов (в августе – 2500. – Ред.).

Последние цифры феноменальны. Это свидетельствует о том, что россияне стопроцентно делают акцент на реактивных дронах при атаках на Украину именно в тыловых районах, а старые дроны, "мопеды", применяют в прифронтовых регионах, по нашим позициям, нашим военным. Вот таким образом они их сейчас будут распределять.

И последнее. Елабуга (особая экономическая зона "Елабуга" в Татарстане. – Ред.) остается для них чрезвычайно важным местом производства дронов. Они уже натягивают сетку во второй слой (сетки натягивают над крышами или вокруг стен ключевых объектов. Они должны либо дистанционно взорвать боевую часть беспилотника до соприкосновения со зданием, либо запутать его и минимизировать ущерб. – Ред.). Это означает, что они оценивают угрозу со стороны Украины и поэтому хотят продолжать и производство, и атаки.

Последнее – это растягивание во времени. Чтобы атаки становились бесконечными. Не просто ночью, когда мы привыкаем, а постоянным тончайшим слоем, по 15 тревог в день, чтобы таким образом ослабить украинскую ПВО и изнурить людей.

– Действительно, сейчас происходит нечто невероятное, количество атак зашкаливает. Но способен ли враг так долго удерживать такую интенсивность?

– Здесь нельзя так оценивать, мол, они рано или поздно выдохнутся. Здесь нужно говорить о том, каким будет наш ответ. Они могут и не выдохнуться. Посмотрите, раньше россияне выходили на показатель – стабильно 5–6 тысяч обычных дронов запускается ежемесячно. С реактивными дронами мы наблюдаем усиление.

Мы постоянно видим сообщения: где-то там летят один-два дрона – на Канев, на Чернигов, на Сумскую область. Один-два. Речь не идет о массовости. Один-два.

Они летят быстро. Это и не обычный дрон, и не крылатая ракета, а что-то посередине. Быстрее обычного дрона, но медленнее ракеты. Средства РЭБ против этого не работают, поэтому пока они уничтожают все наши объекты.

Они хотят к концу зимы оставить Украину без единого склада, без единого производственного помещения. С такими возможностями они, я уверен, постепенно перейдут на западные регионы Украины, в том числе и на Закарпатье. Оно сейчас считается хорошо защищенным, но на сто процентов они до него все равно дотянутся.

– Вопрос о целях, которые на данном этапе ставит перед собой враг. Конечно, здесь абсолютно очевидна психологическая цель, если можно так сказать, то есть моральное давление на украинцев. А есть ли здесь, собственно, также и чисто военная цель?

– Когда мы с вами разговаривали еще полгода назад, я тогда отмечал, что 90 процентов целей – это, конечно, военные объекты: производство, хранилища и т. п., а 10 процентов – это покошмарить население, но не больше, потому что нужно добиваться результата.

Однако сейчас они на коне. По крайней мере, они так считают, и мы это видим. Для них открылось окно возможностей. У нас до сих пор нет ракет, баллистической ракеты у нас пока нет, "Фламинго" пока единичны и довольно активно сбиваются россиянами.

Была заявлена огромная линейка украинских дронов, чего там только не называли, но активно они не используются. Есть лишь небольшие форматы, в которых они работают.

Ракет для Patriot нет, Илон Маск только что сказал: "Возможно, я разрешу вам использовать Starlink на территории России". Поэтому россияне считают, что окно возможностей остается за ними. Итак, я уверен на сто процентов, что теперь они изменили эту линейку следующим образом. Если раньше 90 процентов составляли военные объекты, то сейчас я бы разделил примерно 50 на 50, возможно, даже чуть больше в сторону гражданских объектов.

Сейчас цель – уничтожить всё, что касается гражданского производства: продукты питания, производство, хранение. Ритейлеры сейчас ужасно страдают, они ищут варианты, как можно выйти из ситуации.

Логика Кремля проста – спровоцировать голод. Поверьте, они рассчитывают именно на это. Где-то зимой они добавят еще и удары по инфраструктуре, а это тепло, вода и все-все-все. Это умножится на отсутствие продуктов питания. По замыслу Кремля, это должно спровоцировать голодные бунты в Украине. Возможно, в Киеве, возможно, в регионах. И власть, Зеленский, под угрозой голодных бунтов должен пойти на любые уступки Кремлю.

Особенно смешно, когда говорят, что, мол, Кремль сейчас пойдет на переговоры. Ни фига. Для них это огромное окно возможностей, и они этим будут пользоваться. По крайней мере, до конца февраля 2022 года.

– Но ведь это просто откровенный геноцид – то, что сейчас делает Россия. Мы видим, что руководство нашей страны делает очень многое для того, чтобы побудить наших западных партнеров быстрее оказывать нам помощь в большем объеме. Как вы думаете, удастся ли быстро получить больше помощи в этой сложной ситуации?

– Я думаю, что нет. Сейчас объясню, почему. Мы рассчитываем только на себя. В Европе банально нечем нам помочь, кроме денег. То есть деньги остаются одним из двух факторов, которые у них еще есть – деньги и технологии. Чем они могут нам помочь? Здесь вопрос в том, насколько быстро мы сможем внедрять западные технологии. Давайте откровенно: если нам сейчас подарят рецепт кока-колы, то мы не сможем его сразу воспроизвести. На это нужно время, чтобы понять, как это работает. То же самое и с западными технологиями. Деньги? Вот деньги – это то, что сейчас действительно может быть нам полезно.

Давайте в заключение, чтобы не заканчивать на пессимистической ноте, я скажу, что, насколько я знаю, ритейлеры работают над тем, чтобы обеспечить нас продуктами питания. Действительно, не будет того разнообразия, как раньше, 20 видов сосисок и колбасы. Будет гораздо меньше, но голода не будет.

Насколько я знаю, министр обороны Хмара уже официально заявлял, что у нас есть как минимум четыре варианта, как противодействовать российским реактивным дронам. Ориентировочно я предполагаю, что где-то к ноябрю мы должны справиться с этой проблемой при условии наличия финансирования, при условии отсутствия внутренних скандалов, проблем, при условии наличия технологий и т. д.

Окно возможностей для России не вечно, и нам нужно его быстро закрыть.

– Это действительно хороший прогноз.

– Да. Все будет нормально, но следующие полгода будут неприятным периодом по сравнению с предыдущим, но не критическим. Мы уже такое проходили. И снова придется пройти.