Силы обороны отминусовали ещё 1600 оккупантов и уничтожили 7 вражеских РСЗО: данные Генштаба

Силы обороны Украины за сутки 30 августа сократили численность российской оккупационной армии на 1600 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 488 тыс. 200 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки 30 августа

30 августа украинские военные уничтожили еще 1 600 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери врага в живой силе на утро 31 августа достигли 1 488 200 человек.

Кроме того, россияне потеряли ещё 5 вражеских танков (всего уничтожено уже 12 316 единиц), 7 боевых бронированных машин (25 255), 50 артиллерийских систем ( 48 883), 7 РСЗО (2 079) и 3 средства ПВО (1 597).

Уничтожено 2 055 БПЛА оперативно-тактического уровня (490 402) и 7 наземных робототехнических комплексов (2 442).

Потери противника в автомобильной технике за сутки составили 467 единиц (141 920), а в специальной – 7 единиц (4 621).

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Неизменными пока остались данные об уничтоженных за время полномасштабной войны самолетах (440), вертолетах (354), кораблях/катерах (35), подводных лодках (2), крылатых ракетах (5 060).

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа в России были атакованы НПЗ в Киришах и аэродром в Ейске. Кроме того, на аэродроме Миллерово в РФ украинский удар повредил дефицитный радар.

Также в Донецке взорвали автомобиль чиновника Оленевской колонии, причастного к пыткам украинцев.

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