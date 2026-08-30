Одним из предложений директора ЦРУ во время его поездки в Москву было проведение трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского, сообщил Барак Равид. Американцы проинформировали Киев о переговорах в РФ и о предложении провести такой саммит.

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Украинцы крайне скептически оценивают намерения Москвы и утверждают, что располагают разведывательной информацией, указывающей на подготовку серьезной эскалации войны. В Киеве считают, что Путин приказал своим войскам подготовить несколько оперативных сценариев наступления на Киев и Чернигов.

Впрочем, своеобразный ответ на эту инициативу вчера дал сам Путин. На встрече с учителями он выступил с предложением, оценивать которое по-хорошему должны психиатры: объяснять детям, "в каком мире мы живем и почему проводим СВО", на примере того, как косатки нападают на белых медведей. Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены: даже если такое и происходит, то это большая редкость.

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Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства.

Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими "ответными действиями", как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировало кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры. Ему нужны санитары.