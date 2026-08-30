В Харьковской области российский удар убил троих участников забега в память о павших героях

29 августа Россия нанесла баллистический удар по Харьковской области. В результате атаки погибли три человека.

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Все погибшие участвовали в забеге в память о погибших героях, начато расследование по факту служебной халатности. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Враг убил участников забега в память о героях

В прокуратуре региона сообщили, что около 09:30 29 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области. В это время там проходил забег в память о погибших героях, приуроченный ко Дню памяти павших защитников.

Для удара враг, по предварительным данным, использовал баллистическую ракету "Искандер-М".

Вследствие вражеской атаки погибли три человека.

"Под процессуальным руководством Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая гибель людей. В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия", — отмечается в сообщении.

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Правоохранительные органы, в частности, будут устанавливать, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли они сложившуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Досудебное расследование продолжается

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