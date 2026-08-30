В двух регионах РФ прогремели взрывы: атакованы НПЗ в Киришах и аэродром в Ейске. Видео

В ночь на 30 августа украинские дроны нанесли удары по как минимум двум регионам РФ: Ленинградской области и Краснодарскому краю. Там раздавались взрывы, очевидцы сообщали о пожарах и вторичной детонации.

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Под ударом оказались один из крупнейших НПЗ России в Киришах и военный аэродром в Ейске. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в Ейске

На украинскую атаку ночью жаловались россияне из Краснодарского края РФ, в частности, громко было в Ейске.

Там сообщали об атаке на военный аэродром, после чего началась вторичная детонация.

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По состоянию на 5 утра вторичная детонация на территории аэродрома длилась более часа.

Спутники NASA фиксируют пожар на аэродроме.

Аэродром в Ейске — один из важных для РФ военных авиационных объектов на юге России. Там расположен центр подготовки летного состава морской авиации ВМФ РФ и комплекс НИТКА, на котором россияне тренируют палубную авиацию.

Взрывы в Киришах

Взрывы этой ночью раздавались также в населённом пункте Кириши Ленинградской области.

После них жители города наблюдали пожар.

Там под ударом оказался НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность переработки на этом предприятии составляет около 20 млн тонн нефти в год, или около 400 тыс. баррелей в сутки.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

Поражение подтвердил местный губернатор Александр Дрозденко.

"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промышленной зоне города Кириши произошло возгорание, экстренные службы работают на месте происшествия. Боевая работа продолжается", – написал российский чиновник, не уточнив, сколько дронов было "сбито" самим нефтеперерабатывающим заводом.

В Falcon Insight предварительно установили, что поражение, вероятно, пришлось на район критически важных установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гидроочистку ЛЧ-24-9/2000 (59°29'20.26"N 32°04'17.46"E)

"Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России и один из крупнейших в стране", – добавляет паблик.

Этот НПЗ уже подвергался атакам ранее.

Так, 14 сентября 2025 года завод приостановил переработку нефти на одном из блоков после пожара, вызванного атакой украинских БПЛА. Повреждённый блок составляет почти 40 % мощностей завода.

Ночью 4 октября 2025 года ВСУ нанесли удар по предприятию, на объекте фиксировались взрывы и пожар. Были поражены установки ЛАБ-ЛАБС, производящие линейные алкилбензолы и линейные алкилароматические сульфонаты, а также установка ЭЛОУ-АВТ-6, занимавшаяся удалением воды, соли и первичной обработкой нефти. . После удара завод был вынужден остановить свою самую мощную установку первичной переработки нефти.

В ночь на 26 марта 2026 года украинские дроны вновь атаковали НПЗ "КИНЕФ", который обеспечивал 6,4 % мощности России. Повреждения подтверждены на установках первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также на производстве битума, установках гидроочистки и газофракционирования.

Ночью 5 мая 2026 года НПЗ подвергся атаке беспилотников, зафиксированы пожар и повреждения инфраструктуры, что привело к остановке переработки нефти на предприятии. Удар привел к повреждению ключевых установок.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Ростовской области РФ прогремели взрывы: после них на складах вспыхнул пожар.

Также на днях Украина поразила в российском Энгельсе ракетоносец ТУ-95МС.

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