В Ростовской области РФ прогремели взрывы: вспыхнул пожар на складах . Фото и видео

В ночь на 29 августа под атакой дронов оказалась Ростовская область. В Ростове-на-Дону раздались взрывы, после которых вспыхнул пожар.

Видео дня

Сообщается о поражении складов российской компании DNS, позиционирующей себя как "одного из лидеров по продажам цифровой и бытовой техники". Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Взрывы этой ночью раздавались в Ростове-на-Дону и ряде районов области. Так, по словам губернатора региона Юрия Слюсаря, атаке подверглись также Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы области.

"Информация о пострадавших и последствиях на земле в результате падения обломков БПЛА уточняется. Опасность от беспилотников и ракет в Ростовской области сохраняется", – написал он в 04:13.

Главные истории дня

На тот момент в Ростове уже бушевал мощный пожар: по данным Exilenova+, вспыхнул склад компании DNS, одного из крупнейших продавцов бытовой и цифровой техники в РФ. Неподалеку от него расположен логистический объект российского маркетплейса Ozon, что сначала вызвало некоторую путаницу с определением пострадавшего объекта.

Россияне сняли множество кадров с зрелищным пожаром в месте прилета. На некоторых видео видно, что очагов возгорания в Ростове-на-Дону как минимум два.

В то же время российская ПВО подарила массу незабываемых впечатлений жителям ростовских многоэтажек и владельцам легковых автомобилей: россияне жаловались на повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа Украина поразила в российском Энгельсе ракетоносец ТУ-95МС.

Также Силы обороны атаковали Ярославский НПЗ. На заводе после попаданий вспыхнул масштабный пожар.

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