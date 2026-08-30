На аэродроме Миллерово в РФ украинский удар повредил дефицитный радар: подробности

Украинский удар по российскому аэродрому Миллерово вывел из строя дефицитный радар, восстановление которого может занять не менее шести месяцев. Пострадавший объект "Небо" входит в семейство российских РЛС метрового диапазона волн, разработанных ННИИРТ в вариантах для ПВО и сухопутных войск.

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О последствиях поражения рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" майор Юрий Федоренко. Комментарий прозвучал в эфире "Армия TV".

Какую роль играет аэродром Миллерово

Миллерово является важным объектом для российской военной авиации. С аэродрома вылетают самолеты, которые применяют управляемые авиационные бомбы по прифронтовым городам и поселкам, а также атакуют украинские позиции и взлетно-посадочные площадки.

Кроме того, российские военные используют аэродром для запуска ударных беспилотников типа Shahed, в частности реактивных дронов.

Одной из задач украинского удара было поражение российского радара. Это оборудование является дефицитным и выполняет базовые функции, необходимые для работы авиации, запуска беспилотников и других средств, используемых на аэродроме.

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"Удалось ли свести его в пепел? Нет. Но выведут ли те повреждения, которые он получил, это дефицитное оборудование в Российской Федерации из строя на длительное время? Гарантированный срок ремонта — минимум шесть месяцев", — отметил Федоренко.

Удары ограничивают возможности российской авиации

Постоянный контроль Сил обороны над российской авиацией вынуждает противника маневрировать и перемещать самолеты.

Из-за этого россиянам сложнее поддерживать стабильную работу авиационной инфраструктуры и выполнять боевые задачи в привычном темпе. В частности, это может приводить к сокращению количества применяемых управляемых авиабомб.

Отдельно Федоренко подчеркнул важность комплексного подхода при нанесении ударов по таким объектам. Для достижения максимального эффекта по российским аэродромам необходимо применять комбинированные средства поражения.

Он добавил, что удары по российским аэродромам и пусковым установкам набирают обороты. Украинские технические решения, по словам военного, позволяют системно работать по объектам, обеспечивающим функционирование российской авиации и ударных беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дроны побывали как минимум в двух регионах РФ: Ленинградской области и Краснодарском крае. Там раздавались взрывы, очевидцы сообщали о пожарах и вторичной детонации.

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