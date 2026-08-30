"Удары идут круглосуточно": Зеленский анонсировал "справедливые ответы" на российский террор. Видео

Президент Владимир Зеленский констатировал, что российские оккупанты круглосуточно терроризируют украинцев обстрелами. Вследствие атаки фиксируются попадания по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

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По словам главы государства, на каждый российский удар и преступление Украина "ищет справедливые ответы". Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Удар по складу с боеприпасами

Зеленский сообщил, что по состоянию на утро 30 августа продолжаются работы в селе Мила Киевской области по ликвидации последствий российского удара. Большинство пожаров спасателям удалось потушить.

Также на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС, которые обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Зеленский отметил, что масштаб загрязнения территории значителен, и эта работа будет продолжаться, столько, сколько потребуется.

"К сожалению, известно, что 38 человек погибли от удара и последующей детонации. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали, среди них два ребенка. Четверо считаются пропавшими без вести. Их поиск продолжается. Благодарен всем службам, которые продолжают быть там, с людьми, помогать", – проинформировал президент.

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Ответные удары по России

Глава государства также отметил, что первый приоритет – обеспечить большую защиту от российских реактивных дронов, которые бомбят гражданскую инфраструктуру.

В то же время Украина будет искать пути обеспечения "справедливых ответов" на путинский террор.

"Фактически круглосуточно идут удары по прифронтовым и пограничным общинам: Никополь, Краматорск, Херсон, громады Харьковщины, Запорожья, Днепровщины, Донбасса, Сумщины. На каждый российский удар и преступление ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Спасибо каждому, кто помогает усиливать ПВО Украины и нашу защиту", – заявил президент Украины.

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