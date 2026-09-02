Россия устроила комбинированную атаку на Одессу: первые подробности

В ночь на среду, 2 сентября, страна-агрессор Россия нанесла удары по Одессе. Враг направил на город ударные БаЛА, "Бандероли", баллистические ракеты и КАБы (УМПБ-5), раздалась серия взрывов.

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О движении целей противника сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в городе повреждена инфраструктура.

Предварительно, есть разрушения жилых домов.

По состоянию на 03:28 известно о трех пострадавших вследствие атаки РФ, среди них один ребенок.

Под ударом также было Пивденное – враг направил на город управляемые авиационные ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа Россия массированно атаковала Одессу с использованием дронов-камикадзе, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и управляемых авиабомб. Вследствие атаки повреждена городская инфраструктура.

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