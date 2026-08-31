Россия подвергла Одессу массированной атаке: инфраструктура повреждена

Россия подвергла Одессу массированной атаке с использованием дронов-камикадзе, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и корректируемых авиабомб. В результате атаки была повреждена городская инфраструктура.

Видео дня

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Лысак. Взрывы были слышны в трех городских районах.

Что известно

По данным BBC, в городе прогремело около 20 взрывов. Удар был нанесен одновременно дронами-камикадзе Shahed, реактивными БПЛА "Бандероль" и управляемыми авиабомбами.

Также сообщается, что в некоторых частях Приморского, Пересыпского и Хаджибейского районов города отмечаются перебои с электричеством. В часть районов свет уже вернулся.

Обстрелы Одессы и области

31 августа 2026 года российский беспилотник разрушил ключевую сортировочную линию инновационного терминала "Новой почты" в Одессе – современное оборудование европейского стандарта восстановлению не подлежит. В частности, в тот же день РФ вновь атаковала склады VARUS и "Авроры" в Киевской области, часть товаров уничтожена, из-за чего в магазинах возможны временные перебои с поставками.

Главные истории дня

Также недавно днем российская оккупационная армия атаковала Одесскую область с помощью дронов. В результате удара на данный момент пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетняя девушка, а также беспилотник повредил помещение ресторана.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 августа российская атака на Одессу привела к масштабным разрушениям жилого дома. В здании не осталось целых окон, а припаркованные рядом автомобили сгорели.

А днем 11 августа в Одесской области российские террористы атаковали грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!